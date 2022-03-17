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Haberler Galeri Seda Sayan ve Çağlar Ökten hakkında şok iddia! Evlilik karının ardından skandal çıktı! Albüm için 4 yıllık sevgilisinden ayrıldı

Seda Sayan ve Çağlar Ökten hakkında şok iddia! Evlilik karının ardından skandal çıktı! Albüm için 4 yıllık sevgilisinden ayrıldı

Evlilik kararı alan Seda Sayan ve Çağlar Ökten hakkında şok iddia gündeme geldi. Evlilik kararıyla magazin gündemine oturan Çağlar Ökten'in 3 ay öncesine kadar Lara Şahinoğlu ile ilişkisi olduğu ve 4 yıldır birlikte olan ikilinin evlilik planları yaptığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre Sayan, Çağlar Ökten'e "İlişkini bitirmen karşılığında sana albüm yaparım" vaadinde bulundu ve Çağlar Ökten sevgilisi Lara'yı bir gecede sildi attı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.03.2022 14:07 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022 14:07
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Seda Sayan ve Çağlar Ökten hakkında şok iddia! Evlilik karının ardından skandal çıktı! Albüm için 4 yıllık sevgilisinden ayrıldı

Seda Sayan ve birlikte çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten'in evlilik kararı magazin gündemine bomba gibi düştü. Karar sonra ortaya çıkan fotoğraflar ise olay oldu. Meğer Seda Sayan, Çağlar Ökten'in sevgilisiyle ayrılmasına neden olmuş...

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Seda Sayan ve Çağlar Ökten hakkında şok iddia! Evlilik karının ardından skandal çıktı! Albüm için 4 yıllık sevgilisinden ayrıldı

Seda Sayan'ın yeni sevgilisi ve müstakbel eşi Çağlar Ökten'in 3 ay öncesine kadar Lara Şehiroğlu'yla 4 yıldır devam eden ve evlilik planlarının yapıldığı bir ilişkisi vardı. Ve birlikte yaşıyorlardı.

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Seda Sayan ve Çağlar Ökten hakkında şok iddia! Evlilik karının ardından skandal çıktı! Albüm için 4 yıllık sevgilisinden ayrıldı

"İLİŞKİNİ BİTİR SANA ALBÜM YAPAYIM" İDDİASI

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Sayan, Çağlar Ökten'e "İlişkini bitirmen karşılığında sana albüm yaparım" vaadinde bulundu ve bu sebeple Çağlar Ökten evlilik planları yaptığı sevgilisi Lara'yla bir gecede ayrıldı.

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Seda Sayan ve Çağlar Ökten hakkında şok iddia! Evlilik karının ardından skandal çıktı! Albüm için 4 yıllık sevgilisinden ayrıldı

EVLİLİK HABERLERİ ÇIKTI FOTOĞRAFLAR YOK OLDU

Yani 4 yıllık ilişkinin Seda Sayan yüzünden bittiği iddia edildi. Üç ay sonra da "Seda Sayan'la evleniyor" haberleri ortaya çıktı. Ve evlilik haberleri ortaya çıkana kadar Lara'nın Instagram hesabında Çağlar Ökten'le olan fotoğrafları duruyordu. Fakat haber çıkar çıkmaz kendisi fotoğrafları hesabından hızlıca kaldırdı.

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Seda Sayan ve Çağlar Ökten hakkında şok iddia! Evlilik karının ardından skandal çıktı! Albüm için 4 yıllık sevgilisinden ayrıldı

Seda Sayan müstakbel eşi Çağlar Ökten ile nikah tarihini açıkladı! "Akıl yaşta değil başta" diyen Seda 7. evliliğindeki gizli detayı geçtiğimiz gün canlı yayında itiraf etti...