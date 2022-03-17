Seda Sayan ve Çağlar Ökten hakkında şok iddia! Evlilik karının ardından skandal çıktı! Albüm için 4 yıllık sevgilisinden ayrıldı

Evlilik kararı alan Seda Sayan ve Çağlar Ökten hakkında şok iddia gündeme geldi. Evlilik kararıyla magazin gündemine oturan Çağlar Ökten'in 3 ay öncesine kadar Lara Şahinoğlu ile ilişkisi olduğu ve 4 yıldır birlikte olan ikilinin evlilik planları yaptığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddialara göre Sayan, Çağlar Ökten'e "İlişkini bitirmen karşılığında sana albüm yaparım" vaadinde bulundu ve Çağlar Ökten sevgilisi Lara'yı bir gecede sildi attı. İşte detaylar...