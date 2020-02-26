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Seda Sayan Oğulcan Engin’in sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'nu istemiyor mu? İlişkileri hakkında ilk kez konuştu

Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin ilk kez katıldıkları galada yan yana görüntülenmiş ancak aşk sorularına cevap vermemişti. Günlerdir aşklarıyla magazin gündeminde olan ikili kameralar karşısında el ele tutuşarak aşklarını resmen duyurdular. Peş peşe yaşanan gelişmeler sonrası gözler Seda Sayan'a çevrildi. Sık sık oğlunun evlenmesini istediğini söyleyen Seda Sayan'ın Ezgi Eyüboğlu'nu istemediği iddiaları gündeme geldi. Tüm bu yaşananlar gündemdeyken Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin ve sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

Giriş Tarihi: 26.02.2020 11:18 Güncelleme Tarihi: 26.02.2020 11:23
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Seda Sayan Oğulcan Engin’in sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'nu istemiyor mu? İlişkileri hakkında ilk kez konuştu

Bir süredir ilişkileri olduğu konuşulan ancak yan yana görüntülenmelerine rağmen aşk iddialarına cevap vermeyen Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin, kameralar karşısına el ele çıkarak aşklarını resmen duyurmuş oldu. Çiftin aşklarını duyurmasının ardından Seda Sayan'ın Ezgi Eyüboğlu'nu istemediği iddiası gündeme geldi.

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Seda Sayan Oğulcan Engin’in sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'nu istemiyor mu? İlişkileri hakkında ilk kez konuştu

Daha önce gazetecilerden köşe bucak kaçan ikili, bu kez Engin'in kendi mekanı olan Cihargir Emily's'e girerken görüntülendi.

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Seda Sayan Oğulcan Engin’in sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'nu istemiyor mu? İlişkileri hakkında ilk kez konuştu

Taze aşıklar ilk kez el ele objektiflere takıldı.

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Seda Sayan Oğulcan Engin’in sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'nu istemiyor mu? İlişkileri hakkında ilk kez konuştu

Engin ve Eyüboğlu aşklarını dozu dizgin yaşarken, gözler anne Seda Sayan'a çevrildi. Sayan, Eyüboğlu'nu beğenmediği yönünde çıkan haberleri yalanlayarak "Daha kendisiyle tanışmadım bile. Ama niye beğenmeyeyim, çok güzel bir kız. Üstelik ben ikisini birbirine çok yakıştırdım" dedi.

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Seda Sayan Oğulcan Engin’in sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'nu istemiyor mu? İlişkileri hakkında ilk kez konuştu

Sevgililer, geçen hafta birlikte katıldıkları bir film galasında görüntülenmemek için gazetecilerle kedi fare oyunu oynamış, birkaç gün önce ise trafiğin azizliğine uğrayarak birlikte objektiflere yakalanmıştı.