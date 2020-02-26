Seda Sayan Oğulcan Engin’in sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'nu istemiyor mu? İlişkileri hakkında ilk kez konuştu

Engin ve Eyüboğlu aşklarını dozu dizgin yaşarken, gözler anne Seda Sayan'a çevrildi. Sayan, Eyüboğlu'nu beğenmediği yönünde çıkan haberleri yalanlayarak "Daha kendisiyle tanışmadım bile. Ama niye beğenmeyeyim, çok güzel bir kız. Üstelik ben ikisini birbirine çok yakıştırdım" dedi.

