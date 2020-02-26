Seda Sayan Oğulcan Engin’in sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'nu istemiyor mu? İlişkileri hakkında ilk kez konuştu
Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin ilk kez katıldıkları galada yan yana görüntülenmiş ancak aşk sorularına cevap vermemişti. Günlerdir aşklarıyla magazin gündeminde olan ikili kameralar karşısında el ele tutuşarak aşklarını resmen duyurdular. Peş peşe yaşanan gelişmeler sonrası gözler Seda Sayan'a çevrildi. Sık sık oğlunun evlenmesini istediğini söyleyen Seda Sayan'ın Ezgi Eyüboğlu'nu istemediği iddiaları gündeme geldi. Tüm bu yaşananlar gündemdeyken Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin ve sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.
Giriş Tarihi: 26.02.2020 11:18Güncelleme Tarihi: 26.02.2020 11:23