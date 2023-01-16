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Haberler Galeri Seçil Çiftçi kimdir, kaç yaşında? Seçil Çiftçi eski sevgilisi Semih Sevgi'yi neden öldürdü?

Seçil Çiftçi kimdir, kaç yaşında? Seçil Çiftçi eski sevgilisi Semih Sevgi'yi neden öldürdü?

"Seçil Çiftçi kimdir, eski sevgilisini mi öldürdü? sorusu sosyal medyada gündem olmaya başladı. İstanbul'da yaşanan korkunç olay, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Emniyet güçlerinin ormanlık alanda bulduğu cesedin Seçil Çiftçi'nin eski sevgilisine ait olduğu ortaya çıktı. Yaşananların ardından Çiftçi, cinayeti itiraf ederek, gözaltına alındı. Peki, "Seçil Çiftçi kimdir, olayı ne? Seçil Çiftçi eski sevgilisi Semih Sevgi'yi neden öldürdü? İşte, olayın detayları...

Giriş Tarihi: 16.01.2023 11:47 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 13:30
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Seçil Çiftçi kimdir, kaç yaşında? Seçil Çiftçi eski sevgilisi Semih Sevgi’yi neden öldürdü?

"Seçil Çiftçi kimdir?" en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Seçil Çiftçi'nin defalarca barışmak için kapısında dayandığı eski sevgilisi Semih Sevgi'yi öldürdüğü sonrasında ise cesetten kurtulmak için babasının yardımı ile ormanlık alana gömdüğü ortaya çıktı. Olayın ardından vatandaşlar, Seçil Çiftçi kimdir, olayı ne? Seçil Çiftçi eski sevgilisi Semih Sevgi'yi neden öldürdü? gibi soruları sorgulamaya başladı. İşte, kan donduran olayın detayları..

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Seçil Çiftçi kimdir, kaç yaşında? Seçil Çiftçi eski sevgilisi Semih Sevgi’yi neden öldürdü?

SEÇİL ÇİFÇİ OLAYI NEDİR?

Model ve şarkıcı olan Seçil Çiftçi, barışmak için defalarca kapısını çalan eski sevgilisi Semih Sevgi'yi öldürdü. İstanbul'da ormanlık alanda bulunan erkek cesedi ile ilgili polis ve jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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Seçil Çiftçi kimdir, kaç yaşında? Seçil Çiftçi eski sevgilisi Semih Sevgi’yi neden öldürdü?

Semih Sevgi'nin son telefon trafik kayıtları ve Plaka Tanıma Sistemi üzerinden yapılan araştırmaların ardından 4 ayrı adreste eş zamanlı araştırma yapıldı. Seçil Çiftçi'nin sosyal medya üzerinden eski sevgilisi Semih Sevgi'yi tehdit ettiği bulgularını elde eden ve kaldığı evde uyuşturucu bulan ekipler Seçil Çiftçi'yi gözaltına aldı.

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Seçil Çiftçi kimdir, kaç yaşında? Seçil Çiftçi eski sevgilisi Semih Sevgi’yi neden öldürdü?

SEÇİL ÇİFTÇİ ESKİ SEVGİLİSİ SEMİH SEVGİ'Yİ NEDEN ÖLDÜRDÜ?

Defalarca barışmak için evine gelen Semih Sevgi'yi reddeden Seçil Çiftçi'nin son kez eve geldiği sırada Seçil Çiftçi bu kez onu eve aldı. Kısa süren konuşma tartışmaya döndü.

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Seçil Çiftçi kimdir, kaç yaşında? Seçil Çiftçi eski sevgilisi Semih Sevgi’yi neden öldürdü?

Seçil Çiftçi, sandalyenin kırık demir bacağı ile Semih Sevgi'ye defalarca vurdu. Olay yerinde hayatını kaybeden Semih Sevgi'yi babasının yardımı ile ormanlık alana gömen Seçil Çiftçi suçunu itiraf etti.