Şarkıcı Hadise’ye sapık şoku! Yeniden ortaya çıktı

Şarkıcı Hadisei geçtiğimiz aylarda kendisine posta yoluyla mesajlar yollayan ve taciz mesajları atan sapık hayranı hakkında şikayetçi olmuştu. Şikayet dilekçesinde, "Bana cinsel içerikli e-mailler atıyor. Beni takip ediyor, gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor" diye belirten Hadise, kişinin kendisini ürküttüğünü söylemişti. Ünlü şarkıcının sapık hayranı yeniden ortaya çıktı. Dava açtığı hayranının tacizlerine devam ettiğini söyleyen Hadise, bir kez daha savcılığa başvurdu.