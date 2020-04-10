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Şarkıcı Hadise’ye sapık şoku! Yeniden ortaya çıktı

Şarkıcı Hadisei geçtiğimiz aylarda kendisine posta yoluyla mesajlar yollayan ve taciz mesajları atan sapık hayranı hakkında şikayetçi olmuştu. Şikayet dilekçesinde, "Bana cinsel içerikli e-mailler atıyor. Beni takip ediyor, gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor" diye belirten Hadise, kişinin kendisini ürküttüğünü söylemişti. Ünlü şarkıcının sapık hayranı yeniden ortaya çıktı. Dava açtığı hayranının tacizlerine devam ettiğini söyleyen Hadise, bir kez daha savcılığa başvurdu.

Giriş Tarihi: 10.04.2020 09:34 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 09:35
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Şarkıcı Hadise’ye sapık şoku! Yeniden ortaya çıktı

Hadise'ye posta yoluyla taciz içerikli mesajlar gönderen sapık, yeniden ortaya çıktı. Dava açtığı hayranının tacizlerine devam ettiğini söyleyen Hadise, bir kez daha savcılığa başvurdu

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Şarkıcı Hadise’ye sapık şoku! Yeniden ortaya çıktı

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Hadise, geçtiğimiz aylarda kendisine taciz içerikli mesajlar gönderen Ümit S. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

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Şarkıcı Hadise’ye sapık şoku! Yeniden ortaya çıktı

Savcılık da, Ümit S.'nin ünlü şarkıcıya e-mail ve posta yoluyla tacizde bulunarak huzur ve sükûnunu bozduğu gerekçesiyle 6 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

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Şarkıcı Hadise’ye sapık şoku! Yeniden ortaya çıktı

YENİ BİR SORUŞTURMA DAHA

Aynı hayranının kendisini taciz etmeye devam ettiğini ileri süren Hadise, yeniden savcılığa başvurdu. Hadise, hayranının, oturduğu siteye girmeye çalıştığını, ikamet ve iş yeri adreslerine kargo yoluyla aşk mektupları gönderdiğini belirtti.

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Şarkıcı Hadise’ye sapık şoku! Yeniden ortaya çıktı

Savcılık tarafından yeniden soruşturma başlatıldı.