Sapık korkusu yaşayan Hadise koruma tuttu

TALEBİ REDDEDİLDİ

Diğer taraftan Hadise, 'Söylemezsem Olmaz' adlı programın sunucusu Bircan Bali'nin, kendisi için 'Eurovision'da Hadise'nin 4. olduğu gün, özel günüydü, yani muayyen günüydü' şeklindeki sözleri yüzünden tedbir talebini reddeden mahkeme kararına itiraz etti.

