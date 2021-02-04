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Sapık korkusu yaşayan Hadise koruma tuttu

Hadise, geçtiğimiz günlerde yaşadığı siteye girmeye çalışan takıntılı hayranı nedeniyle büyük şok yaşamıştı. Emniyete giderek şikayetçi olan ve uzaklaştırma kararı çıkartan popçu, güvenliğini arttırmak için harekete geçti. Kendisine eşlik edecek 3 koruma tutan Hadise, oturduğu sitenin de güvenliğin artırılması talebinde bulundu.

Giriş Tarihi: 04.02.2021 14:38
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Sapık korkusu yaşayan Hadise koruma tuttu
İstinye'de oturduğu sitenin önüne gelerek kendisini rahatsız ettiğini öne sürdüğü Tarık D. hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Hadise, harekete geçti.
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Sapık korkusu yaşayan Hadise koruma tuttu

Sanatçı ilk iş olarak kendisine her yerde eşlik edecek 3 koruma tuttu.

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Sapık korkusu yaşayan Hadise koruma tuttu

'O Ses Türkiye Rap' yarışmasının çekimlerine korumalarıyla giden popçu, yaşadığı siteden de güvenlik görevlisinin artırılması konusunda talepte bulundu.

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Sapık korkusu yaşayan Hadise koruma tuttu

TALEBİ REDDEDİLDİ

Diğer taraftan Hadise, 'Söylemezsem Olmaz' adlı programın sunucusu Bircan Bali'nin, kendisi için 'Eurovision'da Hadise'nin 4. olduğu gün, özel günüydü, yani muayyen günüydü' şeklindeki sözleri yüzünden tedbir talebini reddeden mahkeme kararına itiraz etti.

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Sapık korkusu yaşayan Hadise koruma tuttu

Hadise, itiraz dilekçesinde Gülben Ergen'in geçtiğimiz yıllarda Seren Serengil'e karşı mahkemeden aldırdığı 3 gün tazyik hapsi kararını örnek gösterdi. Ancak mahkeme, verilen kararın yasaya uygun olduğu gerekçesiyle popçunun itirazını reddetti.