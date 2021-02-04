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04 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Sapık korkusu yaşayan Hadise koruma tuttu
Hadise, geçtiğimiz günlerde yaşadığı siteye girmeye çalışan takıntılı hayranı nedeniyle büyük şok yaşamıştı. Emniyete giderek şikayetçi olan ve uzaklaştırma kararı çıkartan popçu, güvenliğini arttırmak için harekete geçti. Kendisine eşlik edecek 3 koruma tutan Hadise, oturduğu sitenin de güvenliğin artırılması talebinde bulundu.
Giriş Tarihi: 04.02.2021 14:38
İstinye'de oturduğu sitenin önüne gelerek kendisini rahatsız ettiğini öne sürdüğü Tarık D. hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Hadise, harekete geçti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sanatçı ilk iş olarak kendisine her yerde eşlik edecek 3 koruma tuttu.
'O Ses Türkiye Rap' yarışmasının çekimlerine korumalarıyla giden popçu, yaşadığı siteden de güvenlik görevlisinin artırılması konusunda talepte bulundu.
TALEBİ REDDEDİLDİ
Diğer taraftan Hadise, 'Söylemezsem Olmaz' adlı programın sunucusu Bircan Bali'nin, kendisi için 'Eurovision'da Hadise'nin 4. olduğu gün, özel günüydü, yani muayyen günüydü' şeklindeki sözleri yüzünden tedbir talebini reddeden mahkeme kararına itiraz etti.
Hadise, itiraz dilekçesinde Gülben Ergen'in geçtiğimiz yıllarda Seren Serengil'e karşı mahkemeden aldırdığı 3 gün tazyik hapsi kararını örnek gösterdi. Ancak mahkeme, verilen kararın yasaya uygun olduğu gerekçesiyle popçunun itirazını reddetti.