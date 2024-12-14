14 Aralık 2024, Cumartesi

A HABER GALERİ

Haberler Magazin Galerileri Sanatseverleri ekran başına kilitledi! Milyoner’de yeşilçam sorusu damga vurdu

Sanatseverleri ekran başına kilitledi! Milyoner’de yeşilçam sorusu damga vurdu

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda kahkaha dolu anlar da yaşandı. Amerikan Latin dansı ile ilgilenen Tuğba Ata isimli 43 yaşındaki yarışmacı Milyoner'e damga vurdu. Atatürk Havalimanı'nın dış hatlarını kapatarak, dünyadaki en kalabalık bachata dansı ile 5 dakika boyunca kesintisiz ve hatasız koreografi yaparak Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdiğini söyleyen yarışmacı dans severleri ekran başına kilitledi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.12.2024 01:34 Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 01:34
Sanatseverleri ekran başına kilitledi!

ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

Sanatseverleri ekran başına kilitledi!

Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda kahkaha dolu anlar da yaşandı.

Sanatseverleri ekran başına kilitledi!

Amerikan Latin dansı ile ilgilenen Tuğba Ata isimli 43 yaşındaki yarışmacı Milyoner'e damga vurdu.

Sanatseverleri ekran başına kilitledi!

Atatürk Havalimanı'nın dış hatlarını kapatarak, dünyadaki en kalabalık bachata dansı ile 5 dakika boyunca kesintisiz ve hatasız koreografi yaparak Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdiğini söyleyen yarışmacı dans severleri ekran başına kilitledi.

Sanatseverleri ekran başına kilitledi!

Tuğba Ata'nın karşısına 200.000 bin TL değerindeki "Filmin senaristine göre, Türkan Şoray 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin nasıl bitmesi konusunda senaristi ve yönetmeni ikna etmeye çalışmıştır." sorusu çıktı.

Sanatseverleri ekran başına kilitledi!

Soru: "Filmin senaristine göre, Türkan Şoray 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin nasıl bitmesi konusunda senaristi ve yönetmeni ikna etmeye çalışmıştır."?

A: Asya'nın İlyas'ı seçmesiyle
B: Asya'nın çocuğu'nu alıp gitmesiyle
C: Cemşit'in kötü adamlara dönüşmesiyle
D: İlyas'ın intihar etmesiyle

Sanatseverleri ekran başına kilitledi!

Soru karşısında düşünen yarışmacı C: Cemşit'in kötü adamlara dönüşmesiyle cevabını verdi.

Sanatseverleri ekran başına kilitledi!

Ancak cevap A: Asya'nın İlyas'ı seçmesiyle olacaktı.

Sanatseverleri ekran başına kilitledi!

50 BİN TL İLE VEDA ETTİ

Yarışmacı, programa 50 bin TL ile veda etti.

Sanatseverleri ekran başına kilitledi!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Sanatseverleri ekran başına kilitledi!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Sanatseverleri ekran başına kilitledi!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Sanatseverleri ekran başına kilitledi!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Sanatseverleri ekran başına kilitledi!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Sanatseverleri ekran başına kilitledi!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Sanatseverleri ekran başına kilitledi!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Sanatseverleri ekran başına kilitledi!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Sanatseverleri ekran başına kilitledi!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Sanatseverleri ekran başına kilitledi!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Sanatseverleri ekran başına kilitledi!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Sanatseverleri ekran başına kilitledi!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Sanatseverleri ekran başına kilitledi!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Sanatseverleri ekran başına kilitledi!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Sanatseverleri ekran başına kilitledi!

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...