14 Aralık 2024, Cumartesi
Sanatseverleri ekran başına kilitledi! Milyoner’de yeşilçam sorusu damga vurdu
ATV'nin beğeniyle izlenen ve reytingleri altüst eden programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı performanslar yer alırken programda kahkaha dolu anlar da yaşandı. Amerikan Latin dansı ile ilgilenen Tuğba Ata isimli 43 yaşındaki yarışmacı Milyoner'e damga vurdu. Atatürk Havalimanı'nın dış hatlarını kapatarak, dünyadaki en kalabalık bachata dansı ile 5 dakika boyunca kesintisiz ve hatasız koreografi yaparak Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdiğini söyleyen yarışmacı dans severleri ekran başına kilitledi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...
Giriş Tarihi: 14.12.2024 01:34 Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 01:34