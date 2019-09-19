Şampiyon'un yıldızları Tolgahan Sayışman ile Yıldız Çağrı Atiksoy arasındaki gerçek herkesi şaşırttı

Ekranların yeni dizisi 'Şampiyon' tüm heyecanıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkan ve beğeni toplayan Şampiyon dizisinin takipçileri dizi oyuncularının özel hayatlarını mercek altına aldı. Şampiyon dizisinde Fırat Bölükbaşı adlı boksörü canlandıran Tolgahan Sayışman ile Suna'yı oynayan Yıldız Çağrı Atiksoy arasındaki yaş farkı herkesi şok etti. İşte Tolgahan Sayışman ve Yıldız Çağrı Atiksoy başta olmak üzere ünlülerin yaşları…