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Şampiyon'un yıldızları Tolgahan Sayışman ile Yıldız Çağrı Atiksoy arasındaki gerçek herkesi şaşırttı

Trt ekranlarının yeni dizisi 'Şampiyon' tüm heyecanıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkan ve beğeni toplayan Şampiyon dizisinin takipçileri dizi oyuncularının özel hayatlarını mercek altına aldı. Şampiyon dizisinde Fırat Bölükbaşı adlı boksörü canlandıran Tolgahan Sayışman ile Suna'yı oynayan Yıldız Çağrı Atiksoy arasındaki fark ise herkesi şok etti.

Giriş Tarihi: 19.09.2019 17:44 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 17:52
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Şampiyon'un yıldızları Tolgahan Sayışman ile Yıldız Çağrı Atiksoy arasındaki gerçek herkesi şaşırttı

Ekranların yeni dizisi 'Şampiyon' tüm heyecanıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkan ve beğeni toplayan Şampiyon dizisinin takipçileri dizi oyuncularının özel hayatlarını mercek altına aldı. Şampiyon dizisinde Fırat Bölükbaşı adlı boksörü canlandıran Tolgahan Sayışman ile Suna'yı oynayan Yıldız Çağrı Atiksoy arasındaki yaş farkı herkesi şok etti. İşte Tolgahan Sayışman ve Yıldız Çağrı Atiksoy başta olmak üzere ünlülerin yaşları…

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Şampiyon'un yıldızları Tolgahan Sayışman ile Yıldız Çağrı Atiksoy arasındaki gerçek herkesi şaşırttı

PINAR ALTUĞ

2 Eylül 1974

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Şampiyon'un yıldızları Tolgahan Sayışman ile Yıldız Çağrı Atiksoy arasındaki gerçek herkesi şaşırttı

YAĞMUR ATACAN

19 Mayıs 1983

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Şampiyon'un yıldızları Tolgahan Sayışman ile Yıldız Çağrı Atiksoy arasındaki gerçek herkesi şaşırttı

İLKER İNANOĞLU

20 Ağustos 1965

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Şampiyon'un yıldızları Tolgahan Sayışman ile Yıldız Çağrı Atiksoy arasındaki gerçek herkesi şaşırttı

SİBEL CAN

1 AĞUSTOS 1970