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Şampiyon'un yıldızları Tolgahan Sayışman ile Yıldız Çağrı Atiksoy arasındaki gerçek herkesi şaşırttı
Trt ekranlarının yeni dizisi 'Şampiyon' tüm heyecanıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkan ve beğeni toplayan Şampiyon dizisinin takipçileri dizi oyuncularının özel hayatlarını mercek altına aldı. Şampiyon dizisinde Fırat Bölükbaşı adlı boksörü canlandıran Tolgahan Sayışman ile Suna'yı oynayan Yıldız Çağrı Atiksoy arasındaki fark ise herkesi şok etti.
Giriş Tarihi: 19.09.2019 17:44 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 17:52
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