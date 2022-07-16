Sahne performansı alay konusu olan Merve Boluğur’dan şaşırtan savunma: Sesimle oynanmış!

"Özgüvenli bir insanım, kendime de güveniyorum. Orada biraz sesimle oynanmış bence. Oynandığını fark ettim, öyle bir şey yok yani. Normalde de beğeniyorum sesimin rengini. Abartılmış biraz diye düşünüyorum. Bunu da söylemek istiyorum, normal gelmiyor bana. Yıldız Tilbe'ye çok teşekkür ediyorum, onun gibi bir insanın sahnesine çıkıyor olmak benim için gurur verici. Yıldız Tilbe'nin şarkım ile ilgili yorumunu duymadım."