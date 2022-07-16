16 Temmuz 2022, Cumartesi
Sahne performansı alay konusu olan Merve Boluğur’dan şaşırtan savunma: Sesimle oynanmış!
Uzun süredir oyunculuk yapmayan Merve Boluğur çıkardığı 'Şşşşşştttt' adlı parçayla şarkıcılığa soyunmuştu. Geçtiğimiz günlerde Yıldız Tilbe'nin sahnesine konuk olan Boluğur sesiyle alay konusu olmuştu. Bir alışveriş merkezinde aranjörü Mert Aydın ile yemek yiyen ünlü isim, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aldığı eleştirilerle ilgili konuşan ünlü isim, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 16.07.2022 11:19 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022 11:19
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