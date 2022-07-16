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Haberler Galeri Sahne performansı alay konusu olan Merve Boluğur’dan şaşırtan savunma: Sesimle oynanmış!

Sahne performansı alay konusu olan Merve Boluğur’dan şaşırtan savunma: Sesimle oynanmış!

Uzun süredir oyunculuk yapmayan Merve Boluğur çıkardığı 'Şşşşşştttt' adlı parçayla şarkıcılığa soyunmuştu. Geçtiğimiz günlerde Yıldız Tilbe'nin sahnesine konuk olan Boluğur sesiyle alay konusu olmuştu. Bir alışveriş merkezinde aranjörü Mert Aydın ile yemek yiyen ünlü isim, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aldığı eleştirilerle ilgili konuşan ünlü isim, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 16.07.2022 11:19 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022 11:19
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Sahne performansı alay konusu olan Merve Boluğur’dan şaşırtan savunma: Sesimle oynanmış!

Piyasa çıkardığı 'Şşşşşştttt' adlı şarkısıyla çok konuşulan Merve Boluğur, önceki gün Zorlu AVM'de aranjörü Mert Aydın ile baş başa yemek yedi. AVM'den ayrı ayrı çıkan ikiliden Boluğur, basın mensuplarının sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi.

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Sahne performansı alay konusu olan Merve Boluğur’dan şaşırtan savunma: Sesimle oynanmış!

Tatilden geldiğini ve müzik çalışmalarına hız verdiğini belirten Boluğur ünlü isim, "Bugün aranjörüm ve aynı zamanda iş yaptığım Mert Aydın'la görüştük. Yeni bir şarkı daha yapacağız inşallah. Hazırlıklar başlayacak" dedi.

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Sahne performansı alay konusu olan Merve Boluğur’dan şaşırtan savunma: Sesimle oynanmış!

"ÇOK DA FİFİ"

İlk şarkısına gelen eleştirisel yorumlar için "Çok da fifi" diyerek söze başlayan Boluğur, "Benim için beğenilmek ve beğenilmemek çok önemli değil. Çünkü önemli olan benim kendi hayallerimi gerçekleştirmek. Sen işini yapıyorsun, ben de işimi yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.

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Sahne performansı alay konusu olan Merve Boluğur’dan şaşırtan savunma: Sesimle oynanmış!

"ABARTILMIŞ BİRAZ DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Geçtiğimiz günlerde Çeşme'de Yıldız Tilbe'nin sahnesinde şarkısını seslendiren Merve Boluğur, kendisine gelen ağır eleştiriler hakkında şu ifadeleri kullandı:

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Sahne performansı alay konusu olan Merve Boluğur’dan şaşırtan savunma: Sesimle oynanmış!

"Özgüvenli bir insanım, kendime de güveniyorum. Orada biraz sesimle oynanmış bence. Oynandığını fark ettim, öyle bir şey yok yani. Normalde de beğeniyorum sesimin rengini. Abartılmış biraz diye düşünüyorum. Bunu da söylemek istiyorum, normal gelmiyor bana. Yıldız Tilbe'ye çok teşekkür ediyorum, onun gibi bir insanın sahnesine çıkıyor olmak benim için gurur verici. Yıldız Tilbe'nin şarkım ile ilgili yorumunu duymadım."