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Şahan Gökbakar'ın "Leş kargaları" sözüne tepkiler çığ gibi büyüdü

Şahan Gökbakar ve Cem Yılmaz sosyal medya hesaplarından Mehmetçiğe destek mesajı yayınlamadığı için tepkiyle karşılanmıştı. Hayranlarının "Neden Mehmetçiğe destek mesajı yazmıyorsun. Askerimiz senin güvenliğin için de orda savaşıyor" benzeri uyarılarına kulak tıkayan Şahan hayal kırıklığı yaratmıştı. Bunun üzerine izleyiciler #recepivedik6gitmeyeceğim etiketiyle Twitter'da kampanya başlattılar. Boykota karşı bugüne kadar hiç açıklama yapmayan Şahan geçtiğimiz günlerde 'Leş kargaları' benzetmesi ile oldukça tepki çeken bir açıklama yaptı. İşte Mevlüt Tezel'in köşesine taşıdığı o tepkiler...

Giriş Tarihi: 04.11.2019 14:24 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019 14:44
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Şahan Gökbakar'ın Leş kargaları sözüne tepkiler çığ gibi büyüdü

Şahan Gökbakar, yeni filmi 'Recep İvedik 6'ya karşı başlatılan boykota "Leş kargaları saldırmaya başladı" dedi. Boykota gerekçe, Cem Yılmaz gibi Şahan Gökbakır'ın da sosyal medya hesaplarından Mehmetçiğe destek mesajı yayınlamadığı iddia ediliyor.

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Şahan Gökbakar'ın Leş kargaları sözüne tepkiler çığ gibi büyüdü

Şahan daha önce de Diyarbakır'da HDP binasının önünde PKK tarafından kaçırılmış evlatlarını isteyen annelerin başlattığı protestoya destek olmadı diye eleştirilmişti. Boykotçular, sosyal medyada muhalif kampanyalara destek olan, ağaca, kediye, köpeğe bile destek mesajları atan Şahan'ın aynı duyarlılığı memleket meselelerinde göstermediğini düşünüyorlar.

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Şahan Gökbakar'ın Leş kargaları sözüne tepkiler çığ gibi büyüdü

Hayranlarının bile "Neden Mehmetçiğe destek mesajı yazmıyorsun. Askerimiz senin güvenliğin için de orda savaşıyor" benzeri uyarılarına Şahan'ın kulak tıkaması hayal kırıklığı yaratmıştı. Ve izleyiciler de #recepivedik6gitmeyeceğim etiketiyle Twitter'da kampanya başlattılar. Bu kampanyaya destek çığ gibi büyüdü ve Twitter'da TT oldu.

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Şahan Gökbakar'ın Leş kargaları sözüne tepkiler çığ gibi büyüdü

'LEŞ KARGALARI'

Boykota karşı bugüne kadar hiç açıklama yapmayan Şahan geçtiğimiz günlerde "...Ne zaman film vizyona girecek, o zaman başlar hemen leş kargaları saldırmaya. Her film aynı şey!" paylaşımında bulundu. Ancak bu açıklama ters tepti. 'Leş kargaları' benzetmesini halkı aşağılamak olarak gören insanlar Şahan'a şu tweet'lerle tepki gösteriyorlar:

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Şahan Gökbakar'ın Leş kargaları sözüne tepkiler çığ gibi büyüdü

"Halkı aşağılayan kendisini aşağıda bulur."