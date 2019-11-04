Şahan Gökbakar'ın "Leş kargaları" sözüne tepkiler çığ gibi büyüdü

Şahan Gökbakar ve Cem Yılmaz sosyal medya hesaplarından Mehmetçiğe destek mesajı yayınlamadığı için tepkiyle karşılanmıştı. Hayranlarının "Neden Mehmetçiğe destek mesajı yazmıyorsun. Askerimiz senin güvenliğin için de orda savaşıyor" benzeri uyarılarına kulak tıkayan Şahan hayal kırıklığı yaratmıştı. Bunun üzerine izleyiciler #recepivedik6gitmeyeceğim etiketiyle Twitter'da kampanya başlattılar. Boykota karşı bugüne kadar hiç açıklama yapmayan Şahan geçtiğimiz günlerde 'Leş kargaları' benzetmesi ile oldukça tepki çeken bir açıklama yaptı. İşte Mevlüt Tezel'in köşesine taşıdığı o tepkiler...