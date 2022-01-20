Safiye Soyman ile Faik Öztürk’e hapis şoku! ’Dolandırıcılık’ suçlamasıyla…

'ŞİKAYETÇİ FİRMA İLE HERHANGİ BİR ŞİPARİŞ TALEBİ OLMAMIŞTIR'

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede Berrin Canbolat, Safiye Soyman ve Faik Öztürk hakkında 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası talep edildi. İddianamede ifadesine yer verilen Faik Öztürk, tesis şirketiyle reklam yüzü olarak anlaştığını belirterek "SF Müzik Yapım şirketiyle aramızda reklam olarak anlaştık. Anlaşma bedeli olan parayı da aldım. İsmimin geçmesine ve marka yüzü olmama müsaade ettim. Reklam yüzü olduğum firma ile hiçbir ticari faaliyette bulunmadım. Muhtelif tarihlerde bulunmak üzere masrafların karşılanması kaydıyla iş yerine gidip, geldim. Şikayetçi firma ile herhangi bir sipariş talebi olmamıştır" dedi.