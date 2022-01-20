20 Ocak 2022, Perşembe
Safiye Soyman ile Faik Öztürk'e hapis şoku! 'Dolandırıcılık' suçlamasıyla…
Safiye Soyman ile hayat arkadaşı Faik Öztürk'ün Eskişehirli bir unlu mamulleri toptancısını 100 bin lira dolandırdıkları suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamede çiftin 3 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi. Soyman ve Öztürk, iddianamedeki ifadelerinde, tesis şirketiyle reklam yüzü olarak anlaştıklarını herhangi bir ticari ilişkilerinin bulunmadığını belirterek, suçlamaları kabul etmedi.
Giriş Tarihi: 20.01.2022 16:01 Güncelleme Tarihi: 20.01.2022 16:01
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