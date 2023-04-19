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Safiye Soyman 20 günde resmen eridi! Zayıflama sırrı ortaya çıktı! Ne spor ne de diyet…

Yaptırdığı estetiklerle büyük değişim yaşayan Safiye Soyman şimdi de fazla kilolarından kurtulmak için harekete geçti. 20 günde 10 kilo veren ünlü sanatçının zayıflama sırrı ortaya çıktı. Soyman ne sporla ne de diyetle uğraşmış. Nasıl zayıfladığını duyanlar inanamadı! İşte Safiye Soyman'ın kilo verme yöntemi...

Giriş Tarihi: 19.04.2023 16:17
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Safiye Soyman 20 günde resmen eridi! Zayıflama sırrı ortaya çıktı! Ne spor ne de diyet…

Safiye Soyman 20 günde 10 kilo verdi. Yaptırdığı estetiklerin ardından fazla kilolarından kurtulmak isteyen sanatçı zayıflama sırrı da ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Safiye Soyman 20 günde resmen eridi! Zayıflama sırrı ortaya çıktı! Ne spor ne de diyet…

20 GÜNDE 10 KİLO VERDİ

Hedefinin 55 kiloya düşmek olduğunu söyleyen Soyman mide detoksu yaptırdığını belirtti. "Yeme isteğim kesildi. Yiyorsun ama yediklerinin 4'te birini. 67 kiloydum, 57'ye düştüm." dedi.

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Safiye Soyman 20 günde resmen eridi! Zayıflama sırrı ortaya çıktı! Ne spor ne de diyet…

Ameliyat olmaktan korktuğu için bu yöntemi tercih eden Soyman "Midemin iştah merkezine yüzüme yapıldığı gibi botoks uygulandı." dedi.

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Safiye Soyman 20 günde resmen eridi! Zayıflama sırrı ortaya çıktı! Ne spor ne de diyet…

Soyman "Hedefim 55 kilo olmak. Hemen sonrasında da karın germe estetiği yaptıracağım" ifadelerini kullandı.

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Safiye Soyman 20 günde resmen eridi! Zayıflama sırrı ortaya çıktı! Ne spor ne de diyet…

Son dönemde yaptırdığı estetiklerle gündem olan Safiye Soyman'ın son hali şaşkına çevirdi.