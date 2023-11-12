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Safir’de ortalık karışacak! Şirketin başına kim geçecek?

İlhan Şen (Ateş), Özge Yağız (Feraye), Burak Berkay Akgül (Yaman), İpek Tuzcuoğlu (Gülfem), Erkan Bektaş (Vural) gibi başarılı isimleri bir araya getiren Safir'in 11. bölüme dair detaylar ortaya çıktı. Ortalığın karışacağı yeni bölümde, şirketin başına kimin geçeceği sorusu gündem oldu. İşte Safir'in yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 12.11.2023 10:46 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 10:46
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Safir’de ortalık karışacak! Şirketin başına kim geçecek?

Ateş, Feraye'ye aşkını itiraf eder ancak karşılığını bulamaz. Bu reddedilişle beraber Ateş kafasında bazı taşları birleştirmeye başlar.

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Safir’de ortalık karışacak! Şirketin başına kim geçecek?

Yoksa Feraye'nin eski sevgilisi, bebeğinin babası Yaman mıdır?

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Safir’de ortalık karışacak! Şirketin başına kim geçecek?

Şirkette de işler karışmaktadır.

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Safir’de ortalık karışacak! Şirketin başına kim geçecek?

Ateş dedesine resti çekince Ömer, Yaman ve Okan'a birlik olmayı teklif eder.

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Safir’de ortalık karışacak! Şirketin başına kim geçecek?

Feraye'nin güç peşinde olduğunu, o yüzden abisini tercih ettiğini düşünen Yaman ise dedesinin teklifini sırf bu sebeple kabul eder.