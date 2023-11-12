12 Kasım 2023, Pazar
Safir’de ortalık karışacak! Şirketin başına kim geçecek?
İlhan Şen (Ateş), Özge Yağız (Feraye), Burak Berkay Akgül (Yaman), İpek Tuzcuoğlu (Gülfem), Erkan Bektaş (Vural) gibi başarılı isimleri bir araya getiren Safir'in 11. bölüme dair detaylar ortaya çıktı. Ortalığın karışacağı yeni bölümde, şirketin başına kimin geçeceği sorusu gündem oldu. İşte Safir'in yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 12.11.2023 10:46 Güncelleme Tarihi: 12.11.2023 10:46
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