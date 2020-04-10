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Haberler Galeri Şafak Mahmutyazıcıoğlu’ndan ayrılan Ece Erken kendisine verilen boşanma belgesini paylaştı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’ndan ayrılan Ece Erken kendisine verilen boşanma belgesini paylaştı

Evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşayan Ece Erken, geçtiğimi gün yaptığı paylaşımla ilişkisini noktaladığını açıklamıştı. "Ben hatalıydım hatamdan döndüm, bence aynaya bakın kendinizden utanın" diyen Ece Erken, bugün de Mahmutyazıcıoğlu tarafından kendisine verilen boşanma belgesini yayınladı.

Giriş Tarihi: 10.04.2020 12:45 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 12:57
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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’ndan ayrılan Ece Erken kendisine verilen boşanma belgesini paylaştı

Boşanma davası süren Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşayan Ece Erken, ilişkisini noktaladığını açıklamıştı. Erken, bu kez kendisine verilen boşanma belgesini yayınladı.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’ndan ayrılan Ece Erken kendisine verilen boşanma belgesini paylaştı

Ece Erken'in evli Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı ilişkide sular durulmuyor.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’ndan ayrılan Ece Erken kendisine verilen boşanma belgesini paylaştı

Erken, dün Şafak Mahmutyazıcıoğlu ilişkisini noktaladığını açıkladı.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’ndan ayrılan Ece Erken kendisine verilen boşanma belgesini paylaştı

Ece Erken, "Herkes kendi önünü süpürsün. Ben hatalıydım hatamdan döndüm. Hırsızlık yapmadım, dolandırmadım kimseyi sizler gibi. Bence aynaya bakın kendinizden utanın" ifadelerini kullandı.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’ndan ayrılan Ece Erken kendisine verilen boşanma belgesini paylaştı

Eğer sahte bir belgeyse vicdanlarıyla herkesi başbaşa bırakıyorum" diyen Ece Erken, kendisine verilen boşanma belgesini paylaştı ve şunları söyledi: