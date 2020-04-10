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Şafak Mahmutyazıcıoğlu’ndan ayrılan Ece Erken kendisine verilen boşanma belgesini paylaştı
Evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşayan Ece Erken, geçtiğimi gün yaptığı paylaşımla ilişkisini noktaladığını açıklamıştı. "Ben hatalıydım hatamdan döndüm, bence aynaya bakın kendinizden utanın" diyen Ece Erken, bugün de Mahmutyazıcıoğlu tarafından kendisine verilen boşanma belgesini yayınladı.
Giriş Tarihi: 10.04.2020 12:45 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 12:57
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