Şafak Mahmutyazıcıoğlu’ndan ayrılan Ece Erken kendisine verilen boşanma belgesini paylaştı

Evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşayan Ece Erken, geçtiğimi gün yaptığı paylaşımla ilişkisini noktaladığını açıklamıştı. "Ben hatalıydım hatamdan döndüm, bence aynaya bakın kendinizden utanın" diyen Ece Erken, bugün de Mahmutyazıcıoğlu tarafından kendisine verilen boşanma belgesini yayınladı.