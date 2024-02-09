09 Şubat 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sadece keskin gözlere sahip izleyiciler fark etti! Teşkilat, Gönül Dağı, Yalı Çapkını, Muhteşem Yüzyıl çekim hatalarına şaşıracaksınız

Sadece keskin gözlere sahip izleyiciler fark etti! Teşkilat, Gönül Dağı, Yalı Çapkını, Muhteşem Yüzyıl çekim hatalarına şaşıracaksınız

Televizyon dünyası, günlük hayatımızdan farklı hikayelerle bizi baş başa bırakan büyülü bir evren sunuyor. Ancak bu büyülü dünyada her şey her zaman mükemmel gitmiyor. Dikkatle izlediğimiz, hatta bazı sahneleri iki kez izlememize rağmen fark edemediğimiz bazı çekim hataları mevcut. İşte bazı popüler dizilerdeki bu çekim hataları, izleyicilere yok artık dedirtecek hatalar.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.02.2024 13:39 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 13:39
  • 1
  • 7
Sadece keskin gözlere sahip izleyiciler fark etti! Teşkilat, Gönül Dağı, Yalı Çapkını, Muhteşem Yüzyıl çekim hatalarına şaşıracaksınız

Türk televizyon tarihinde birbirinden başarılı ve sevilen diziler, zaman zaman yaşanan çekim hatalarıyla da gündeme gelmeyi başarıyor. İşte ekranların unutulmaz yapımlarında yaşanan o küçük ama gözden kaçmayan hatalar:

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Sadece keskin gözlere sahip izleyiciler fark etti! Teşkilat, Gönül Dağı, Yalı Çapkını, Muhteşem Yüzyıl çekim hatalarına şaşıracaksınız

GÖNÜL DAĞI'NDA KAMERALARA YANSIYAN SET EKİBİ

Sıcak hikayeleri ve samimi karakterleriyle gönülleri fetheden "Gönül Dağı" dizisinde, çekim hataları izleyicilere gülümseme sebebi sunuyor.

  • 3
  • 7
Sadece keskin gözlere sahip izleyiciler fark etti! Teşkilat, Gönül Dağı, Yalı Çapkını, Muhteşem Yüzyıl çekim hatalarına şaşıracaksınız

Dizinin dokuzuncu bölümünde, kamera yarışma jürisine döndüğünde, arka planda bir set çalışanının kısa süreliğine göründüğü dikkat çekiyor.

  • 4
  • 7
Sadece keskin gözlere sahip izleyiciler fark etti! Teşkilat, Gönül Dağı, Yalı Çapkını, Muhteşem Yüzyıl çekim hatalarına şaşıracaksınız

LEYLA'NIN DEĞİŞEN KÜPELERİ

Duygusal anların ağırlıkta olduğu "Yaprak Dökümü" dizisinde, Leyla karakterinin bir sahnede salondan mutfağa geçişi sırasında küpelerinin değiştiği gözlerden kaçmıyor. Bu durum, izleyicilere karakterin psikolojik değişimini mi yoksa basit bir çekim hatası mı sunuyor, sorusunu bırakıyor.

  • 5
  • 7
Sadece keskin gözlere sahip izleyiciler fark etti! Teşkilat, Gönül Dağı, Yalı Çapkını, Muhteşem Yüzyıl çekim hatalarına şaşıracaksınız

TEŞKİLAT'TA DUBLÖR DETAYI

Aksiyon sahneleriyle adından söz ettiren "Teşkilat" dizisinde, bazı sahnelerde ana karakterler yerine dublörlerin kullanılması bilinen bir gerçek. Ancak, dublörlerin yüzünün net bir şekilde görüldüğü anlar, dikkatli izleyiciler tarafından kolayca fark ediliyor.