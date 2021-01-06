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07 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’i makyajsız görenler tanıyamadı! Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’i makyajsız görenler tanıyamadı!
Sadakatsiz dizisindeki Derin rolüyle tüm dikkatleri üzerine çeken Melis Sezen, son zamanların en çok konuşulan oyuncularından oldu. Başarılı oyunculuğuyla kariyerinde hızla yükselen Melis Sezen, güzelliğiyle de kendisine hayran bıraktı. Melis Sezen hakkında araştırma yapanlar ise makyajsız halini görünce tanıyamadı. İşte Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in makyajsız hali...
Giriş Tarihi: 06.01.2021 17:00
Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin rolüyle son zamanların en çok konuşulan oyuncularından olan Melis Sezen, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Melis Sezen, makyajsız haliyle şoke etti. İşte Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen başta olmak üzere ünlülerin makyajsız hali…
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Esra Bilgiç
Esra Bilgiç
Esra Bilgiç
Demet Özdemir