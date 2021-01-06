Sadakatsiz’in Derin’i Melis Sezen’i makyajsız görenler tanıyamadı!

Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Derin rolüyle son zamanların en çok konuşulan oyuncularından olan Melis Sezen, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Melis Sezen, makyajsız haliyle şoke etti. İşte Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen başta olmak üzere ünlülerin makyajsız hali…