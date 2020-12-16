16 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'nin bu fotoğrafı ortalığı karıştırır! Böyle değişim olmaz!

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'nin bu fotoğrafı ortalığı karıştırır! Böyle değişim olmaz!

Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, Ezel dizisinde oynadığı yıllar kadar olmasa da sık sık gündeme geliyor. Milyonların 'Eyşan' olarak tanıdığı Cansu Dere, Asya karakteriyle de büyük beğeni topluyor. Ünlü oyuncunun hayatına dair araştırma yapan milyonlar, yıllar önceki halini görünce şaşkına dönüyor. İşte Sadakatsiz'in yıldızı Cansu Dere'nin yıllar içindeki inanılması güç değişimi...

Giriş Tarihi: 16.12.2020 05:39 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 05:46
  • 1
  • 94
Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'nin bu fotoğrafı ortalığı karıştırır! Böyle değişim olmaz!

Sadakatsiz'in yıldızı Cansu Dere'nin yıllar sonra ortaya çıkan fotoğrafı milyonlara tabiri caizse 'vay be' dedirtiyor. İşte Cansu Dere ve diğer ünlülerin inanılmaz değişimleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 94
Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'nin bu fotoğrafı ortalığı karıştırır! Böyle değişim olmaz!

Sadri Alışık

  • 3
  • 94
Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'nin bu fotoğrafı ortalığı karıştırır! Böyle değişim olmaz!

Adile Naşit

  • 4
  • 94
Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'nin bu fotoğrafı ortalığı karıştırır! Böyle değişim olmaz!

Kartal Tibet

  • 5
  • 94
Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'nin bu fotoğrafı ortalığı karıştırır! Böyle değişim olmaz!

Esra Erol