Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'nin bu fotoğrafı ortalığı karıştırır! Böyle değişim olmaz!

Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, Ezel dizisinde oynadığı yıllar kadar olmasa da sık sık gündeme geliyor. Milyonların 'Eyşan' olarak tanıdığı Cansu Dere, Asya karakteriyle de büyük beğeni topluyor. Ünlü oyuncunun hayatına dair araştırma yapan milyonlar, yıllar önceki halini görünce şaşkına dönüyor. İşte Sadakatsiz'in yıldızı Cansu Dere'nin yıllar içindeki inanılması güç değişimi...

Giriş Tarihi: 16.12.2020 05:39 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 05:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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