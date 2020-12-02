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02 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Sadakatsiz dizisinin Bahar'ı Yeliz Kuvancı ile Aras Bulut İynemli'nin pozları olay oldu! Yeliz Kuvancı ve İynemli... Sadakatsiz dizisinin Bahar'ı Yeliz Kuvancı ile Aras Bulut İynemli'nin pozları olay oldu! Yeliz Kuvancı ve İynemli...
Sadakatsiz dizisinde Bahar karakterine hayat veren Yeliz Kuvancı, magazin dünyasının dikkat çeken isimlerinden oldu. Geçmiş kariyeri mercek altına alınan Kuvancı'nın Aras Bulut İynemli ile aynı projede yer aldığı ortaya çıktı. İşte Sadakatsiz dizisinde Bahar karakterine hayat veren Yeliz Kuvancı ile Aras Bulut İynemli'nin o fotoğrafları...
Giriş Tarihi: 02.12.2020 12:10 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 12:13
Sadakatsiz dizisindeki Bahar rolüyle dikkatleri üzerine çeken Yeliz Kuvancı'nın sevenleri özel hayatını mercek altına aldı. Magazin dünyasının yakından takip ettiği Yeliz Kuvancı'nın bir dönem Aras Bulut İynemli ile aynı dizide rol aldığı öğrenildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yıllar önceki halinden eser kalmayan Yeliz Kuvancı'nın Aras Bulut İynemli ile olan fotoğrafları sosyal medyayı salladı. İşte ünlü isimlerin yıllar önceki halleri...
'Arka Sokaklar'da 'Rıza Soylu' karakterine hayat veren, ekranların başarılı ismi Zafer Ergin hayranlarının yoğun ilgisi ile karşı karşıya.
Sevenleri, 'Rıza Baba' karakterini canlandıran Ergin ile ilgili her detayı mercek altına aldı.
Zafer Ergin'in yıllar önce çekilmiş fotoğrafı görenleri şaşkına çevirdi.