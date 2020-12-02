Sadakatsiz dizisinin Bahar'ı Yeliz Kuvancı ile Aras Bulut İynemli'nin pozları olay oldu! Yeliz Kuvancı ve İynemli...

Sadakatsiz dizisinde Bahar karakterine hayat veren Yeliz Kuvancı, magazin dünyasının dikkat çeken isimlerinden oldu. Geçmiş kariyeri mercek altına alınan Kuvancı'nın Aras Bulut İynemli ile aynı projede yer aldığı ortaya çıktı. İşte Sadakatsiz dizisinde Bahar karakterine hayat veren Yeliz Kuvancı ile Aras Bulut İynemli'nin o fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 02.12.2020 12:10 Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 12:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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