14 Ağustos 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Russel Crowe Beyrut'un sembol lokantası Le Chef’in yeniden açılması için bağış yaptı

Russel Crowe Beyrut'un sembol lokantası Le Chef’in yeniden açılması için bağış yaptı

Beyrut'ta meydana gelen patlama başkentte bulunan lokanta, cafe, restoran ve kiliselerin bulunduğu cadde de büyük hasara neden olurken, Beyrut'un sembol lokantası Le Chef'te ağır hasar aldı. Le Chef'in yeniden açılabilmesi için yapılan bağış kampanyasına dünyaca ünlü yıldız Russel Crowe'dan da destek geldi.

Giriş Tarihi: 14.08.2020 14:50 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020 14:52
  • 1
  • 10
Russel Crowe Beyrut'un sembol lokantası Le Chef’in yeniden açılması için bağış yaptı

Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama, başkentte kafe, restoran, lokanta ve tarihi kliselerin de bulunduğu limana yakın Cımmeyze mahallesinde büyük hasara yol açtı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Russel Crowe Beyrut'un sembol lokantası Le Chef’in yeniden açılması için bağış yaptı

Mahalledeki dünyaca ünlü ancak mütevazı Lübnan geleneksel ev yemekleriyle tanınan Le Chef lokantası da bu patlamada büyük zarar gören yerlerden birisi olarak öne çıktı.

  • 3
  • 10
Russel Crowe Beyrut'un sembol lokantası Le Chef’in yeniden açılması için bağış yaptı

Aktör Russel Crowe, internette restoranın kurtarılması ve yeniden açılması için başlatılan yardım kampanyasına bağışta bulunduğunu sosyal medya hesabından doğruladı.

  • 4
  • 10
Russel Crowe Beyrut'un sembol lokantası Le Chef’in yeniden açılması için bağış yaptı

Crowe, 2018 yılında hayatını kaybeden ünlü şef, yemek yazarı, televizyon programcısı Anthony Bourdain'in anısına bu bağışı yaptığını, "Hayatta olsaydı aynısını yapardı." ifadeleriyle duyurdu. Crowe, işletmeye geçmiş olsun dileklerini ve kısa zamanda eski günlerine kavuşma temennisini iletti.

  • 5
  • 10
Russel Crowe Beyrut'un sembol lokantası Le Chef’in yeniden açılması için bağış yaptı

Amerikalı Bourdain, 2018 yılında Le Chef'i ziyareti sonrasında "dolambaçsız, ev yemeği şeklindeki klasik tabaklarıyla efsanevi bir nokta" yorumunu yapmıştı. Türk yemek yazarı Vedat Milor da Beyrut'a yaptığı gezi sırasında bu lokantayı ziyaret ederek yemeklerin tadına bakmıştı.