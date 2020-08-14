Russel Crowe Beyrut'un sembol lokantası Le Chef’in yeniden açılması için bağış yaptı

Beyrut'ta meydana gelen patlama başkentte bulunan lokanta, cafe, restoran ve kiliselerin bulunduğu cadde de büyük hasara neden olurken, Beyrut'un sembol lokantası Le Chef'te ağır hasar aldı. Le Chef'in yeniden açılabilmesi için yapılan bağış kampanyasına dünyaca ünlü yıldız Russel Crowe'dan da destek geldi.