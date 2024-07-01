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Rus milyarder Roman Abromoviç'e ahtapot şoku! 'Başka birine ayırdım' deyip vermedi! O isim bakın kim çıktı...

Dünyanın en önemli iş insanları arasında gösterilen Rus milyarder Roman Abramoviç, Göcek'te bir restorana gitti. Ünlü iş insanı, menüden ahtapot istedi. Ancak mekan sahibi, "Başka bir müşteri için ayırdım" diyerek Abramoviç'e ahtapot vermedi. Durumu öğrendiğinde ise büyük şaşkınlık yaşadı. Mekan sahibi, o ismin Abramoviç olduğunu öğrenince şoka girdi.

ahaber.com.tr
Giriş: 01.07.2024 09:35 Güncelleme: 01.07.2024 11:09
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Rus milyarder Roman Abromoviç’e ahtapot şoku! ’Başka birine ayırdım’ deyip vermedi! O isim bakın kim çıktı...

Dünyanın en önemli iş insanları arasında gösterilen Roman Abramoviç, geçtiğimiz senelerde Türkiye'den ev alarak ülkemizde yaşamaya başlamıştı.

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Rus milyarder Roman Abromoviç’e ahtapot şoku! ’Başka birine ayırdım’ deyip vermedi! O isim bakın kim çıktı...

Dünyanın en büyük yatlarına sahip olan Rus milyarder Roman Abramoviç'in bir yatı 'Eclipse" Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde, diğer yatı 'My Solaris' ise Göcek'te demir atmıştı.

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Rus milyarder Roman Abromoviç’e ahtapot şoku! ’Başka birine ayırdım’ deyip vermedi! O isim bakın kim çıktı...

Takvim Gazetesi'nin köşe yazarı Ufuk Özcan'ın haberine göre;

"Ben de geçtiğimiz hafta Göcek'te bulunan isimlerdendim. Roman Abramoviç, iki arkadaşı ile birlikte Göcek'te bir adada bulunan Türk restoranına öğlen yemeğine gitmiş. Mütevazi bir kişilik sergileyen Abramoviç, birçok mezenin yanında, mekanda bulunan ahtapotlardan bir sunum istemiş.

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Rus milyarder Roman Abromoviç’e ahtapot şoku! ’Başka birine ayırdım’ deyip vermedi! O isim bakın kim çıktı...

Fakat mekan sahibi ahtapotları başka müşterisine sakladığı için veremeyeceğini söylemiş. (Yağlı müşterim gelecek diyerek vermemiş) Bu durum karşısında menüden başka siparişler veren Roman Abramoviç, yemeğini yedikten sonra her garsona 500 euro bahşiş dağıtarak ayrılmış.

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Rus milyarder Roman Abromoviç’e ahtapot şoku! ’Başka birine ayırdım’ deyip vermedi! O isim bakın kim çıktı...

Tabii mekan sahibi bahşişler sonrası bir araştırmış ki; ahtapotları vermediğinin kişinin Roman Abramoviç olduğunu öğrenmiş.