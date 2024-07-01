Rus milyarder Roman Abromoviç'e ahtapot şoku! 'Başka birine ayırdım' deyip vermedi! O isim bakın kim çıktı...

Dünyanın en önemli iş insanları arasında gösterilen Rus milyarder Roman Abramoviç, Göcek'te bir restorana gitti. Ünlü iş insanı, menüden ahtapot istedi. Ancak mekan sahibi, "Başka bir müşteri için ayırdım" diyerek Abramoviç'e ahtapot vermedi. Durumu öğrendiğinde ise büyük şaşkınlık yaşadı. Mekan sahibi, o ismin Abramoviç olduğunu öğrenince şoka girdi.