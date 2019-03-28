Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
08 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Rihanna hakkında bomba iddia! Rihanna ve Hassan Jameel evleniyor mu? Rihanna hakkında bomba iddia! Rihanna ve Hassan Jameel evleniyor mu?
Rihanna ile ilk kez 2017 yılında çıktıkları tatilde birlikte görüntülendiği sevgilisi Hassan Jameel arasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Rihanna'nın milyarder sevgilisi Hassan Jameel nişanlandığı ve hamile olduğu iddia edildi.
Giriş Tarihi: 28.03.2019 10:12 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021 13:41
Rihanna'nın ilk kez 2017 yılında bir tatilde birlikte görüntülendiği milyarder sevgilisi Hassan Jameel ile nişanlandığı iddia edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR "BİR NİŞAN GÖRÜYORUM VE MUHTEMELEN BİR DE BEBEK"
31 yaşındaki Rihanna, E! kanalının sunucularından Morgan Stewart'ın sosyal medya hesabında paylaştığı ve kendisiyle ilgili "Bir nişan görüyorum ve muhtemelen bir de bebek" dediği videoyu beğendi.
Bu da Rihanna ile Jameel'in nişanlandığı iddialarını güçlendirdi.
Stewart, videoda Rihanna ile ilgili beklentilerini "Bebek henüz değil. Ama kesinlikle bir nişan görüyorum ve iki yıl içinde de bir bebek" diyerek sürdürdü.
Rihanna bu olaya cevap vermezken hayranları bu işin olacağını söyleyen pek çok mesaj atmaya devam ediyor.