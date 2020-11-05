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Reyyan ve Miran geri döndü... Gözler Aslanbey Konağı'nda!

Hercai 46. yeni bölüm fragmanı izle! ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Hercai dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cuma akşamlarına damga vuran dizinin fanları 'Hercai yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?' sorusuna yanıt arıyor. Heyecanın üst seviyelerde olduğu dizinin yeni bölüm fragmanında "Aslan, Reyyan'a aşık" sözü damga vuruyor. İşte Hercai 46. yeni bölümünde yaşananlar...

Giriş Tarihi: 05.11.2020 12:56 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 12:57
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Reyyan ve Miran geri döndü... Gözler Aslanbey Konağı'nda!
Reyyan ve Miran geri döndü... Gözler Aslanbey Konağı'nda!

Reyyan ve Miran'ın Aslanbey konağına geri dönüşü konaktaki dengelerin değişmesine neden olur.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Reyyan ve Miran geri döndü... Gözler Aslanbey Konağı'nda!
Reyyan ve Miran geri döndü... Gözler Aslanbey Konağı'nda!

Azize, karşısında yeni ve güçlü bir Reyyan bulmanın şaşkınlığını yaşarken bir yandan da tehlike olarak gördüğü Aslan'ı etkisiz hale getirmenin yollarını arar.

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Reyyan ve Miran geri döndü... Gözler Aslanbey Konağı'nda!
Reyyan ve Miran geri döndü... Gözler Aslanbey Konağı'nda!

Aşkları doludizgin devam ederken Miran'ın kendisine hazırladığı sürpriz karşısında duygulanan Reyyan hayatına yeni bir yön vermenin ilk adımlarını atacağı için çok heyecanlıdır.

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Reyyan ve Miran geri döndü... Gözler Aslanbey Konağı'nda!
Reyyan ve Miran geri döndü... Gözler Aslanbey Konağı'nda!

Diğer yandan Aslan'ın geçmişle bağlantısını çözmek ve Aslan'ın Midyat'a geliş amacını öğrenmek isteyen Miran, Fırat'ın da yardımıyla herkesi şaşırtacak bir gerçeği açığa çıkarır.

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Reyyan ve Miran geri döndü... Gözler Aslanbey Konağı'nda!
Reyyan ve Miran geri döndü... Gözler Aslanbey Konağı'nda!