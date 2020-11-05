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Reyyan ve Miran geri döndü... Gözler Aslanbey Konağı'nda!
Hercai 46. yeni bölüm fragmanı izle! ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Hercai dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cuma akşamlarına damga vuran dizinin fanları 'Hercai yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?' sorusuna yanıt arıyor. Heyecanın üst seviyelerde olduğu dizinin yeni bölüm fragmanında "Aslan, Reyyan'a aşık" sözü damga vuruyor. İşte Hercai 46. yeni bölümünde yaşananlar...
Giriş Tarihi: 05.11.2020 12:56Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 12:57
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Reyyan ve Miran geri döndü... Gözler Aslanbey Konağı'nda!
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Reyyan ve Miran geri döndü... Gözler Aslanbey Konağı'nda!
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Reyyan ve Miran geri döndü... Gözler Aslanbey Konağı'nda!
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5
Reyyan ve Miran geri döndü... Gözler Aslanbey Konağı'nda!
5
5
Reyyan ve Miran geri döndü... Gözler Aslanbey Konağı'nda!