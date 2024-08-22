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Reha Muhtar'ın oğlu Poyraz konuştu! Deniz Uğur 'Kaçırdılar' demişti! Ekipler yalıya gitti

Ünlü televizyon programcısı Reha Muhtar, geçtiğimiz günlerde evinin merdivenlerinden düşerek ağır yaralandı. Bilinci kapanan ünlü sunucu, yoğun bakımda yaşam savaşı verirken, özel hayatıyla ilgili şoke eden gelişmeler yaşandı. Reha Muhtar, hastaneye kaldırıldıktan sonra oğluna ulaşamadığını söyleyen eski eşi Deniz Uğur, "Nilüfer ve kızı, oğlumu götürdü" demişti. Olayın ardından Muhtar'ın oğlu Poyraz sosyal medya hesabından iddialara ilişkin bir video yayınladı. Babasına ait olan Baltalimanı'ndaki yalıda olduğu tespit edilen Poyraz'ın polis denetiminde olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.08.2024 11:14 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 12:13
Reha Muhtar’ın oğlu Poyraz konuştu! Deniz Uğur ’Kaçırdılar’ demişti! Ekipler yalıya gitti

Ünlü televizyoncu Reha Muhtar, Sarıyer'deki yalısında geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu merdivenlerden düştü. Bilinci tamamen kapanan Muhtar, acil olarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Muhtar'ın akciğerlerinde sorun olduğu ve beyin travması geçirdiği açıklandı.

Reha Muhtar’ın oğlu Poyraz konuştu! Deniz Uğur ’Kaçırdılar’ demişti! Ekipler yalıya gitti

OĞLU HASTANEDE

Reha Muhtar'ın meslektaşı Uğur Dündar, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ben, Mehmet Ali Birand ve Ali Kırca'nın bir zamanlar kıyasıya rekabet halinde olduğumuz ama birbirimizi hiç kırmadığımız sevgili Reha Muhtar'ın uğradığı kaza sonrası sağlık durumunu takip ediyorum. Oğlu Poyraz ile kızı Ayşe Nazlı nöbetleşe hastaneye geliyorlar. Poyraz ve Ayşe Nazlı yaşlarının çok ötesinde bir olgunlukla sorularıma cevap veriyorlar. Bugün Reha'nın beyin tomografisi çekilip ayrıntılı tetkikler yapılacak. İnşallah iyileşecek ve çocukları sevgili babalarına kavuşacak."

Reha Muhtar’ın oğlu Poyraz konuştu! Deniz Uğur ’Kaçırdılar’ demişti! Ekipler yalıya gitti

YALININ MERDİVENLERİ KIRIKTI İDDİASI

Muhtar'ın yaşadığı evde yalı merdivenlerinin kırık olduğu bu nedenle düştüğü de iddia edildi. Muhtar, hastanede ölüm kalım savaşı verirken özel hayatıyla ilgili de önemli gelişmeler patlak verdi.

Reha Muhtar’ın oğlu Poyraz konuştu! Deniz Uğur ’Kaçırdılar’ demişti! Ekipler yalıya gitti

Reha Muhtar'ın eski eşi oyuncu Deniz Uğur, velayeti babasında olan oğluna ulaşamadığını belirtti. Uğur, oğlu Poyraz'ın şarkıcı Nilüfer ve evlat edindiği kızı Ayşe Yumlu tarafından alıkonulduğu iddia etti.

Reha Muhtar’ın oğlu Poyraz konuştu! Deniz Uğur ’Kaçırdılar’ demişti! Ekipler yalıya gitti

MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI

Uğur, sosyal medya hesabından mahkemenin verdiği kararı açıkladı. Uğur, yaptığı açıklamada, "Kamuoyunun bilgisine; avukatım tarafından haberdar edilmiş bulunuyorum. mahkeme, çocuğumun direkt olarak ve derhal bana teslim edilmesini emretti. Yani hukuk karar verdi. Diyeceklerim bu kadar." ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIM VERİLMİYOR İDDİASI

Mahkeme kararını duyurduktan dakikalar sonra bir paylaşım daha yapan Uğur, çocuğunun kendisine verilmediğini iddia etti. Uğur, "Mahkeme kararına rağmen avukatıma "biz çocuğu teslim etmiyoruz gelin alabiliyorsanız alın" ne demek? Beni kan bağı olmayan insanlar araya girmeden çocuğumla psikologlar eşliğinde yüz yüze görüştürecek bir Allah'ın kulu yok mu bu memlekette? Gidip adam dövmem mi gerekiyor?" diyerek tehditler savurdu.