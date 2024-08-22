Reha Muhtar’ın oğlu Poyraz konuştu! Deniz Uğur ’Kaçırdılar’ demişti! Ekipler yalıya gitti

MAHKEMEDEN KARAR ÇIKTI

Uğur, sosyal medya hesabından mahkemenin verdiği kararı açıkladı. Uğur, yaptığı açıklamada, "Kamuoyunun bilgisine; avukatım tarafından haberdar edilmiş bulunuyorum. mahkeme, çocuğumun direkt olarak ve derhal bana teslim edilmesini emretti. Yani hukuk karar verdi. Diyeceklerim bu kadar." ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARIM VERİLMİYOR İDDİASI

Mahkeme kararını duyurduktan dakikalar sonra bir paylaşım daha yapan Uğur, çocuğunun kendisine verilmediğini iddia etti. Uğur, "Mahkeme kararına rağmen avukatıma "biz çocuğu teslim etmiyoruz gelin alabiliyorsanız alın" ne demek? Beni kan bağı olmayan insanlar araya girmeden çocuğumla psikologlar eşliğinde yüz yüze görüştürecek bir Allah'ın kulu yok mu bu memlekette? Gidip adam dövmem mi gerekiyor?" diyerek tehditler savurdu.