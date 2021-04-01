Ramo'nun yıldızı Murat Yıldırım'ın eski eşi herkesi şaşırttı! Kendisinden daha ünlü!

Ramo dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Murat Yıldırım, başarılı oyunculuğuyla ilgi odağı oldu. Yakışıklılığıyla da gönüllere taht kuran Yıldırım, yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine ulaştı. 2016 yılında Faslı İmane Elbani ile nikah masasına oturan Yıldırım, dizideki rol arkadaşı Esra Bilgiç ile yakaladıkları uyumla sosyal medyanın gündemine oturdu. Özel hayatıyla mercek altına alınan Yıldırım'ın eski eşi ise görenleri şaşırttı. İşte Ramo'nun yıldızı Murat Yıldırım'ın eski eşi...