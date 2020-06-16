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Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in yıllar önceki fotoğrafı şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Ramo dizisinde Sibel Yıldırım karakterine hayat vere Esra Bilgiç'in eski fotoğrafı ortaya çıktı. Yıllar içinde yaşadığı değişim nedeniyle estetik yaptırdığı iddia edilen Esra Bilgiç, sosyal medyanın gündemine oturdu. Estetiksiz olduğunu belirten Esra Bilgiç, söz konusu fotoğrafın yıllar içindeki değişimden ibaret olduğunu belirti. Ramo oyuncusu Esra Bilgiç ile birlikte birçok ünlü ismin değişimleri merak konusu oldu. İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Giriş Tarihi: 16.06.2020 18:02 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 18:07
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Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in yıllar önceki fotoğrafı şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Ramo dizisinde canlandırdığı Sibal karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Esra Bilgiç'in eski hali görenleri şaşırttı. Söz konusu fotoğrafın yıllar içindeki değişimden ibaret olduğunu belirten Esra Bilgiç ile birlikte birçok ünlü ismin değişimleri merak konusu oldu. İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in yıllar önceki fotoğrafı şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Soner Sarıkabadayı

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Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in yıllar önceki fotoğrafı şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Soner Sarıkabadayı

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Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in yıllar önceki fotoğrafı şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Soner Sarıkabadayı

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Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in yıllar önceki fotoğrafı şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Gülşen