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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç’in eski eşi bakın kim çıktı!
Ramo dizisinde canlandırdığı Sibel karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Esra Bilgiç sosyal medyanın gündemine oturdu. Diriliş Ertuğrul'da canlandırdığı Halime karakteriyle gönüllere taht kuran Esra Bilgiç'in Ramo dizisiyle yeniden izleyici karşısına çıkması sevenlerini heyecanlandırdı. Güzel oyuncunun özel hayatını mercek altına alan sevenleri eski eşini görünce şok oldu. Bakın Esra Bilgiç'in eski eşi kim çıktı!
Giriş Tarihi: 18.03.2020 18:23 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 18:27
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