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Ramo dizisinin yıldızı Esra Bilgiç'in ikizi herkesi şaşırttı!

Ramo dizisinde Sibel karakterine hayat veren Esra Bilgiç, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Beyin eşi Halime Hatun karakterine hayat veren ve gönüllere taht kuran Esra Bilgiç, kariyerindeki yükselişini sürdürdü. Güzel oyuncunun özel hayatını mercek altına alan sevenleri Esra Bilgiç'in ikizini görünce inanamadı. İşte Esra Bilgiç başta olmak üzere birbirinden ünlü isimlerin ikizi kadar benzediği ünlüler...

Giriş Tarihi: 08.09.2020 17:44 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020 17:46
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Ramo dizisinin yıldızı Esra Bilgiç'in ikizi herkesi şaşırttı!

Ramo dizisinde canlandırdığı Sibel karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Esra Bilgiç'in ikizi görenleri şaşırttı. İşte Esra Bilgiç başta olmak üzere birbirinden ünlü isimlerin ikizi kadar benzediği ünlüler…

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Ramo dizisinin yıldızı Esra Bilgiç'in ikizi herkesi şaşırttı!

Aleyna Tilki ve İngiliz makyaj sanatçısı Florence Rose arasındaki benzerlik, Aleyna Tilki'nin paylaştığı fotoğraflarla ortaya çıkmıştı.

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Ramo dizisinin yıldızı Esra Bilgiç'in ikizi herkesi şaşırttı!

Serenay Sarıkaya ve Gizem Kerimoğlu benzerliği de şaşırtıcı.

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Ramo dizisinin yıldızı Esra Bilgiç'in ikizi herkesi şaşırttı!

Bensu Soral'a benzeyen isimler gün geçtikçe artıyor.

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Ramo dizisinin yıldızı Esra Bilgiç'in ikizi herkesi şaşırttı!

Bensu Soral sosyal medya fenomeni Caria Malla'na benzetiliyor. Bu sosyal medya fenomeninin gözleri, burnu ve dudakları Bensu Soral'a benzetiliyor. Sizce de öyle değil mi?