Ramo dizisinin yıldızı Esra Bilgiç'in ikizi herkesi şaşırttı!

Ramo dizisinde Sibel karakterine hayat veren Esra Bilgiç, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Beyin eşi Halime Hatun karakterine hayat veren ve gönüllere taht kuran Esra Bilgiç, kariyerindeki yükselişini sürdürdü. Güzel oyuncunun özel hayatını mercek altına alan sevenleri Esra Bilgiç'in ikizini görünce inanamadı. İşte Esra Bilgiç başta olmak üzere birbirinden ünlü isimlerin ikizi kadar benzediği ünlüler...