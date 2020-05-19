Ramo dizisinin yıldızı Esra Bilgiç hakkındaki gerçekle şaşırttı

Ramo dizisinde canlandırdığı Sibel karakteriyle adından söz ettiren Esra Bilgiç sosyal medyanın gündemine oturdu. Ramo'da gösterdiği başarılı oyunculukla kendisine bir kez daha hayran bırakan Esra Bilgiç'in özel hayatını mercek altına alan sevenleri, güzel oyuncunun memleketini merak etti. İşte Esra Bilgiç ve birçok ünlü ismin memleketi...Ramo dizisinin yıldızı Esra Bilgiç hakkındaki gerçekle şaşırttı...