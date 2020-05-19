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Haberler Galeri Ramo dizisinin yıldızı Esra Bilgiç hakkındaki gerçekle şaşırttı

Ramo dizisinin yıldızı Esra Bilgiç hakkındaki gerçekle şaşırttı

Ramo dizisinde canlandırdığı Sibel karakteriyle adından söz ettiren Esra Bilgiç sosyal medyanın gündemine oturdu. Ramo'da gösterdiği başarılı oyunculukla kendisine bir kez daha hayran bırakan Esra Bilgiç'in özel hayatını mercek altına alan sevenleri, güzel oyuncunun memleketini merak etti. İşte Esra Bilgiç ve birçok ünlü ismin memleketi...Ramo dizisinin yıldızı Esra Bilgiç hakkındaki gerçekle şaşırttı...

Giriş Tarihi: 19.05.2020 18:40 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 18:43
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Ramo dizisinin yıldızı Esra Bilgiç hakkındaki gerçekle şaşırttı

Ramo dizisinde canlandırdığı Sibel karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Esra Bilgiç'in özel hayatını mercek altına alan sevenleri, güzel oyuncunun memleketini merak etti. İşte Esra Bilgiç ve birçok ünlü ismin memleketi...

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Ramo dizisinin yıldızı Esra Bilgiç hakkındaki gerçekle şaşırttı

Uğur Güneş - Ankara

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Ramo dizisinin yıldızı Esra Bilgiç hakkındaki gerçekle şaşırttı

Hilal Altınbilek – İzmir

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha karakterine Hilal Altınbilek hayat veriyor. Hilal Altınbilek, 21 Ocak 1991'de İzmir'de dünyaya geldi.

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Ramo dizisinin yıldızı Esra Bilgiç hakkındaki gerçekle şaşırttı

Çağlar Ertuğrul – İzmir

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Ramo dizisinin yıldızı Esra Bilgiç hakkındaki gerçekle şaşırttı

Hande Erçel – Balıkesir