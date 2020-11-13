Ramo dizisinin Sibel'i Esra Bilgiç'in ikizi herkesi şaşırttı!

Ramo dizisinde canlandırdığı Sibel karakteriyle adından söz ettiren Esra Bilgiç, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Beyin eşi Halime Hatun karakteriyle gönüllere taht kuran Esra Bilgiç, kariyerindeki yükselişini sürdürdü. Güzel oyuncunun özel hayatını mercek altına alan sevenleri Esra Bilgiç'in ikizini görünce inanamadı. İşte Esra Bilgiç başta olmak üzere birbirinden ünlü isimlerin ikizi kadar benzediği ünlüler...