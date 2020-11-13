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13 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Ramo dizisinin Sibel'i Esra Bilgiç'in ikizi herkesi şaşırttı! Ramo dizisinin Sibel'i Esra Bilgiç'in ikizi herkesi şaşırttı!
Ramo dizisinde canlandırdığı Sibel karakteriyle adından söz ettiren Esra Bilgiç, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Beyin eşi Halime Hatun karakteriyle gönüllere taht kuran Esra Bilgiç, kariyerindeki yükselişini sürdürdü. Güzel oyuncunun özel hayatını mercek altına alan sevenleri Esra Bilgiç'in ikizini görünce inanamadı. İşte Esra Bilgiç başta olmak üzere birbirinden ünlü isimlerin ikizi kadar benzediği ünlüler...
Giriş Tarihi: 13.11.2020 17:59 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 18:02
Ramo dizisinde canlandırdığı Sibel karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Esra Bilgiç'in ikizi görenleri şaşırttı. İşte Esra Bilgiç başta olmak üzere birbirinden ünlü isimlerin ikizi kadar benzediği ünlüler…
GALERİ DEVAM EDİYOR Oyuncu Özge Özpirinçci'nin kaşları, gözleri ve özellikle saçları Aslı Bekiroğlu'na çok benziyor. İki oyuncu için kardeşler desek abartmayız. Volkan Demirel ile Tosun Paşa filmindeki Seferoğullarından Suphi'nin yüz hatlarının benzerliği dikkat çekiyor. İki ünlü isim de keskin yüz hatlarına sahip. Dünyaca ünlü manken Gigi Hadid'in babası 'Arka Sokaklar' dizisinin Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'a benzetildi. Ama ne benzerlik!