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19 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Ragnarok için heyecan fırtınası! Ragnarok 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Ragnarok yeni sezon tarihi... Ragnarok için heyecan fırtınası! Ragnarok 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Ragnarok yeni sezon tarihi...
Ragnarok 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in en başarılı yapımları arasında yer alan Ragnarok'un 2. sezonu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Fantastik türe sahip olan dizinin ilk sezonu büyük heyecanla takip edilmişti. Hayranları Ragnarok yeni sezon tarihini araştırmaya başladı. İşte, Ragnarok 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Ragnarok yeni sezon tarihi...
Giriş Tarihi: 19.03.2021 23:46 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 23:46
Ragnarok 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Ragnarok yeni sezon tarihi için araştırmalar sürüyor. Netflix'in başarılı yapımları arasında yer alan Ragnarok'un 2. sezonu için gelecek açıklama bekleniyor. Dizinin ilk sezonunun üzerinden 1 seneye yakın zaman geçmesinin üzerinden pek çok kişi, Ragnarak 2. sezon ne zaman başlayacak sorusuna cevap aramaya başladı. İşte, Ragnarok 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Ragnarok yeni sezon tarihi...
GALERİ DEVAM EDİYOR RAGNAROK 2.SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Ragnarok dizisinin 2.sezonu hakkında Netflix henüz bir açıklama yapmadı. Ancak kulislerde gündeme gelen iddialara göre dizinin pandemi sürecinden etkilendiği, dolayısıyla sekteye uğrayan çekimlerin dizinin yayın tarihinde ötelemeye neden olabileceği öne sürüldü.
RAGNAROK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
İnsanlığın iklimsel bir kıyametin eşiğinde olduğu yakın bir gelecekte geçen dizi, Edda adlı kurgusal bir Norveç kasabasının sakinlerine odaklanıyor.
İklimsel felaketler adım adım dünyayı felakete sürüklerken, kasabada yaşayan bir grup genç doğaüstü güçlere sahip olduklarını keşfediyor. Bu esrarengiz güçlerle birbirlerine bağlanan bir grup genç, çok geç olmadan bir araya gelip Nors mitolojisinde bahsi geçen Ragnarök'u andıran bu kıyameti durdurmalıdır.
Dizinin başrolün de Thor kahraman karakteriyle David Stakston,okula yeni gelen çocuk kötülüğün efendisi Herman Tømmeraas ve Thor'un kardeşi olarak Jonas Strand Gravli yer alıyor.