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Ragnarok 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'ten yeni açıklama! Ragnarok yeni sezon tarihi belli mi?
Ragnarok 2. sezon ne zaman başlayacak? Dünyanın en büyük dizi ve film izleme platformları arasında yer allan Netflix'in sevilen yapımı Ragnarok'a 2. sezon onayı geldi. İlk sezonuyla büyük beğeni toplayan dizi 2020 yılında ekranlara gelmişti. Hayranları yeni sezon tarihini araştırmaya başladı. Peki, Ragnarok 2. sezon ne zaman başlayacak? Ragnarok yeni sezon tarihi belli mi? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 17.09.2020 23:41Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 23:43