Psikoloğuyla aşk yaşadığı iddia edilmişti! Meltem Miraloğlu haberleri o fotoğrafla yalanladı

"Hayat Devam Ediyor" dizisinde canlandırdığı çocuk gelin karakteriyle hafızalara kazınan Meltem Miraloğlu, 2019 yılında Amerika'ya yerleşmiş, ardından 82 yaşındaki Patrick ile evlenmişti. Geçtiğimiz günlerde eşi tarafından evden kovulduğu ve sokakta yaşadığı iddia edilen Miraloğlu'nun 62 yaşındaki psikoloğu ile aşk yaşadığı gündeme gelmişti. 34 yaşındaki ünlü isim, hakkındaki tüm iddialara sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yanıt verdi.