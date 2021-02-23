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23 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Psikoloğuyla aşk yaşadığı iddia edilmişti! Meltem Miraloğlu haberleri o fotoğrafla yalanladı Psikoloğuyla aşk yaşadığı iddia edilmişti! Meltem Miraloğlu haberleri o fotoğrafla yalanladı
"Hayat Devam Ediyor" dizisinde canlandırdığı çocuk gelin karakteriyle hafızalara kazınan Meltem Miraloğlu, 2019 yılında Amerika'ya yerleşmiş, ardından 82 yaşındaki Patrick ile evlenmişti. Geçtiğimiz günlerde eşi tarafından evden kovulduğu ve sokakta yaşadığı iddia edilen Miraloğlu'nun 62 yaşındaki psikoloğu ile aşk yaşadığı gündeme gelmişti. 34 yaşındaki ünlü isim, hakkındaki tüm iddialara sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
Giriş Tarihi: 23.02.2021 11:05 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 11:05
"Hayat Devam Ediyor" adlı dizide canlandırdığı 'çocuk gelin' rolüyle tanınan Meltem Miraloğlu, 2019 yılında ABD'ye yerleşmiş, kısa bir süre sonra da burada tanıştığı 82 yaşındaki Patrick ile nikah masasına oturmuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR EVDEN ATILDIĞI İDDİA EDİLDİ
Kendisinden 48 yaş büyük bir Amerikalıyla evlenerek bir anda gündeme bomba gibi düşen ve haftalarca konuşulan Meltem Miraloğlu, hakkındaki son iddialarla yeniden araştırılmaya başlandı.
Her paylaşımıyla konuşulan Miraloğlu hakkında son olarak flaş bir iddia ortaya atıldı.
PSİKOLOĞUYLA MI AŞK YAŞIYOR?
Oyuncu Meltem Miraloğlu'nun, 82 yaşındaki eşi Patrick'den ayrılarak psikoloğu John (62) ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi.
Hatta iddialara göre psikolog sevgili, Meltem Miraloğlu'nu bir ailenin yanına çocuk bakıcısı olarak yerleştirdi.