Prens William ve Kate Middleton YouTuber oldu

Sosyal medyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden Prens William ve eşi Kate Middleton, şimdi de Youtube'a adım attı. Kendilerine bir hesap açan çift, Hiç olmamasından geç olması iyidir. Youtube'dayız" ifadelerini kullanarak hesap açtıklarını duyurdu. Duyuru sonrası sosyal medyalarından yapılan bir sonraki paylaşımda ise çift, Meghan Markle ve Prens Harry'nin çocukları Archie için bir doğum günü mesajı da yayınlandı.