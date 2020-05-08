Prens Harry ve Meghan Markle’ın Amerika’daki lüks malikanesi ilk kez görüntülendi

Prens Harry ve Meghan Markle, İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden ayrılmalarının ardından Amerikay'ya yerleşmişti. Kraliyet Ailesi'nden ayrılmalarının ardından nasıl bir evde yaşayacaklar merak edilen çiftin oyuncu Tyler Perry'nin California eyaletinde bulunan malikanesine yerleştikleri öğrenildi. 18 milyon dolar değerindeki lüks malikane ilk kez görüntülendi.