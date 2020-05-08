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Haberler Galeri Prens Harry ve Meghan Markle’ın Amerika’daki lüks malikanesi ilk kez görüntülendi

Prens Harry ve Meghan Markle’ın Amerika’daki lüks malikanesi ilk kez görüntülendi

Prens Harry ve Meghan Markle, İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden ayrılmalarının ardından Amerikay'ya yerleşmişti. Kraliyet Ailesi'nden ayrılmalarının ardından nasıl bir evde yaşayacaklar merak edilen çiftin oyuncu Tyler Perry'nin California eyaletinde bulunan malikanesine yerleştikleri öğrenildi. 18 milyon dolar değerindeki lüks malikane ilk kez görüntülendi.

Giriş Tarihi: 08.05.2020 11:55 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 11:56
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Prens Harry ve Meghan Markle’ın Amerika’daki lüks malikanesi ilk kez görüntülendi

İngiltere Kraliyet Ailesi'ndeki tüm görevlerini Mart ayında sonlandıran ve ABD'de yaşamaya başlayan Meghan Markle ve eşi Prens Harry'nin, yaşadıkları ev ortaya çıktı.

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Prens Harry ve Meghan Markle’ın Amerika’daki lüks malikanesi ilk kez görüntülendi

Meghan Markle ve eşi Prens Harry'nin, Kaliforniya eyaletinde bulunan 18 milyon dolar değerindeki malikanede kaldıkları belirtildi.

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Prens Harry ve Meghan Markle’ın Amerika’daki lüks malikanesi ilk kez görüntülendi

Kaliforniya eyaletindeki Beverly Hills şehrinde yaşadıkları ortaya çıkan Kraliyet çiftinin, yaşadığı lüks malikane ilk kez görüntülendi.

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Prens Harry ve Meghan Markle’ın Amerika’daki lüks malikanesi ilk kez görüntülendi

8 YATAK ODASI VE 12 ADET BANYO BULUNUYOR

22 dönüm üzerine kurulu olan Toskana tarzı malikanede, 8 yatak odası ve 12 adet banyo bulunuyor.

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Prens Harry ve Meghan Markle’ın Amerika’daki lüks malikanesi ilk kez görüntülendi

Çifte evi ayarlayan kişinin, ABD'li televizyon sunucusu Oprah Winfrey'in olabileceği belirtiliyor.