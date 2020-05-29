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Prens Harry ve Meghan Markle’a taciz şoku! Drone ile…
İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerinden ayrılmalarının ardından ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle, Los Angeles'ta bir malikanede yaşamaya başlamıştı. Her fırsatta magazin baskısından bunaldıklarını söyleyen ve oğullarıyla birlikte gözlerden uzak bir hayat yaşamak isteyen çift bu kez de taciz şoku yaşadı. Prens Harry ve Meghan Markle, evlerinin üzerinde dolaşan drone tacizi için defalarca şikayetçi oldu.
Giriş Tarihi: 29.05.2020 10:56 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 11:00
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