Prens Harry ve Meghan Markle’a taciz şoku! Drone ile…

Bir kaynak, "Fotoğrafçılar tarafından takip edildiklerini düşünüyorlar ama her şey olabilir. Meghan evlenirken ırkçı tehditler almıştı. Dolayısıyla şimdi de bir terör tehdidi onlar için oldukça gerçekçi. Ancak bunun ötesinde oğlunuzla oynamaya çalışırken drone'ların başınızın 6 metre üstünde vızıldamasını ister miydiniz?" diye konuştu.