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Prens Harry ve Meghan Markle’a taciz şoku! Drone ile…

İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerinden ayrılmalarının ardından ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle, Los Angeles'ta bir malikanede yaşamaya başlamıştı. Her fırsatta magazin baskısından bunaldıklarını söyleyen ve oğullarıyla birlikte gözlerden uzak bir hayat yaşamak isteyen çift bu kez de taciz şoku yaşadı. Prens Harry ve Meghan Markle, evlerinin üzerinde dolaşan drone tacizi için defalarca şikayetçi oldu.

Giriş Tarihi: 29.05.2020 10:56 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 11:00
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Prens Harry ve Meghan Markle’a taciz şoku! Drone ile…

Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerini bırakıp gözlerden uzak bir hayat yaşamak için ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle, şimdi de Los Angeles'taki malikanelerinde taciz şoku yaşadı.

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Prens Harry ve Meghan Markle’a taciz şoku! Drone ile…

EVİN 6 METRE ÜSTÜNDE DRONE'LAR

38 yaşındaki Meghan Markle ile 35 yaşındaki Prens Harry'nin başı, drone'larla evlerini gözetlemeye çalışmalarıyla dertte. The Daily Beast'in haberine göre çift, evlerinin üstünde, hayatlarını görüntüleme amacıyla dolaştırılan drone'ları polise şikayet etti.

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Prens Harry ve Meghan Markle’a taciz şoku! Drone ile…

Sussex çifti, drone'ların evlerinin 6 metre yakınına kadar alçalarak kendilerini taciz ettiğini belirtti.

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Prens Harry ve Meghan Markle’a taciz şoku! Drone ile…

Los Angeles'a taşınmalarından bu yana drone tacizlerinden kurtulamayan kraliyet çiftinin 9, 19, 20, 21 ve 25 Mayıs tarihlerinde drone şikayetlerinin rapor edildiği belirtildi.

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Prens Harry ve Meghan Markle’a taciz şoku! Drone ile…

Bir kaynak, "Fotoğrafçılar tarafından takip edildiklerini düşünüyorlar ama her şey olabilir. Meghan evlenirken ırkçı tehditler almıştı. Dolayısıyla şimdi de bir terör tehdidi onlar için oldukça gerçekçi. Ancak bunun ötesinde oğlunuzla oynamaya çalışırken drone'ların başınızın 6 metre üstünde vızıldamasını ister miydiniz?" diye konuştu.