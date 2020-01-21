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Prens Harry ve Meghan Markle hakkında şok iddia! Ayrılmaları için tehdit edildiler

İngiltere Prensi Harry ve eşi Meghan Markle'ın geçtiğimiz haftalarda Kraliyet Ailesi üyeliğinden çekildiklerini duyurmaları etkilerini sürdürürken şok eden bir iddia ortaya atıldı. Kraliyetten ismi açıklanmayan bir kaynak, Harry ve Meghan'ın unvanlarını kullanarak milyar dolarlar kazanabilecekleri ihtimaline karşın, kraliyet ailesi tarafından unvanlarından vazgeçmeleri için tehdit edildiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 21.01.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 10:04
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Prens Harry ve Meghan Markle hakkında şok iddia! Ayrılmaları için tehdit edildiler

İngiltere'de Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle, sosyal medya hesapları Instagram'dan yaptıkları yazılı açıklamada Kraliyet ailesinin "üst düzey" üyeliğini bırakacaklarını açıkladı. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Prens Harry, Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerini bırakma kararıyla ilgili ilk kez konuştu ve "Başka seçenek kalmamıştı" dedi.

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Prens Harry ve Meghan Markle hakkında şok iddia! Ayrılmaları için tehdit edildiler

TEHDİT EDİLDİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Prens Harry ve eşi Meghan Markle'ın Kraliyet Ailesi üyeliğinden çekildiklerini açıklamasının ardından İngiliz basını çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

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Prens Harry ve Meghan Markle hakkında şok iddia! Ayrılmaları için tehdit edildiler

Daily Mirror'da yer alan habere göre, kraliyetten ismi açıklanmayan bir kaynak, Harry ve Meghan'ın unvanlarını kullanarak milyar dolarlar kazanabilecekleri ihtimaline karşın, kraliyet ailesi tarafından unvanlarından vazgeçmeleri için tehdit edildiğini söyledi.

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Prens Harry ve Meghan Markle hakkında şok iddia! Ayrılmaları için tehdit edildiler

Haberde ayrıca, Harry ve Meghan'ın bu unvanı taşımaya devam etmek istediklerini söylemelerine rağmen, Kraliyet Ailesi ile artık çalışmadıkları için unvanlarından vazgeçmek zorunda kalacakları ve çalışma hayatlarında kendilerine yeni unvan bulmaları gerektiği belirtildi.

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Prens Harry ve Meghan Markle hakkında şok iddia! Ayrılmaları için tehdit edildiler

MAJESTELERİ UNVANINI KULLANAMAYACAKLAR

Prens Harry ve eşi Meghan Markle, yaklaşık iki hafta önce Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerini bırakacaklarını, finansal bağımsızlıklarını sağlamak için çalışacaklarını ve zamanlarını Kuzey Amerika ile Birleşik Krallık arasında dengeli bir şekilde dağıtacaklarını duyurmuştu.