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21 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Prens Harry ve Meghan Markle cephesinde şok gelişme! Gece yarısı eşyalarını boşalttılar Prens Harry ve Meghan Markle cephesinde şok gelişme! Gece yarısı eşyalarını boşalttılar
Kraliyet ailesinden ayrılmalarının ardından Amerika'ya yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle cephesinde şok bir gelişme daha yaşandı. İddialara göre çift, Kraliçe Elizabeth tarafından düğün hediyesi olarak verilen evleri Frogmare Cottage'i bir gecede boşalttı. Çiftin İngiltere'deki evleri olan Frogmare Cottage'i boşaltmaları, bir daha geri gelmeyeceklerinin kanıtı olarak yorumlandı.
Giriş Tarihi: 21.11.2020 14:50 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 14:54
İngiliz basınının ileri sürdüğüne göre Prens Harry ile Meghan Markle, Kraliçe 2. Elizabeth tarafından kendilerine düğün hediyesi olarak verilen Frogmare Cottage'i, Prenses Eugenie ile kocası Jack Brooksbanks'e teslim etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Basında yer alan haberlere göre Harry ile Meghan, milyonlar ödeyip restore ettirdikleri sonra da neredeyse hiç oturmadıkları bu mülkte kalan eşyalarını da bir gece yarısı el ayak çekildikten sonra boşalttı.
EŞYALARI GECE YARISI ÇIKARILDI
Meghan Markle ile Prens Harry'nin Frogmore Cottage'da kalan eşyalarını Santa Barbara'da satın aldıkları malikaneyi naklettirdikleri ileri sürüldü. Bu gelişme de "Harry ile Meghan, kesinlikle İngiltere'ye geri dönmeyi düşünmüyor" yorumlarına neden oldu.
BİR DAHA DÖNMEYECEKLER
Teknik olarak Frogmore Cottage, Prens Harry ile Meghan'ın İngiltere'deki evi. Fakat bu son adımla çiftin buraya dönmeyi düşünmediğinin bir kez daha altı çizildi.
KUZENİ VE KOCASINA BIRAKTI
Prens Harry'nin amcası Andrew'nun iki kızından biri olan Prenses Eugenie ile kocası Jack Brooksbank'in iki hafta önce Frogmore Cottage'a taşındığı da iddialar arasında.