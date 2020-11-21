Prens Harry ve Meghan Markle cephesinde şok gelişme! Gece yarısı eşyalarını boşalttılar

Kraliyet ailesinden ayrılmalarının ardından Amerika'ya yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle cephesinde şok bir gelişme daha yaşandı. İddialara göre çift, Kraliçe Elizabeth tarafından düğün hediyesi olarak verilen evleri Frogmare Cottage'i bir gecede boşalttı. Çiftin İngiltere'deki evleri olan Frogmare Cottage'i boşaltmaları, bir daha geri gelmeyeceklerinin kanıtı olarak yorumlandı.