Pınar Altuğ’un kızı Su boyuna yetişti! Son hali olay oldu

Modelliğin ardından oyunculuğa adım atan Pınar Altuğ, ekranların en sevilen isimlerinden oldu. Özellikle Çocuklar Duymasın dizisiyle hafızalara kazınan güzel oyuncu, özel hayatıyla da magazinin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. 2008 yılında Yağmur Atacan'la nikah masasına oturan Altuğ, kısa bir süre sonra kızını kucağına aldı. Kameralardan uzakta büyüyen Su Atacan annesinin boyuna yetişti. Görenler 'babasının kopyası' demeden edemedi. İşte Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızı Su Atacan...