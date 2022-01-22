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Pınar Altuğ’un kızı Su boyuna yetişti! Son hali olay oldu

Modelliğin ardından oyunculuğa adım atan Pınar Altuğ, ekranların en sevilen isimlerinden oldu. Özellikle Çocuklar Duymasın dizisiyle hafızalara kazınan güzel oyuncu, özel hayatıyla da magazinin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. 2008 yılında Yağmur Atacan'la nikah masasına oturan Altuğ, kısa bir süre sonra kızını kucağına aldı. Kameralardan uzakta büyüyen Su Atacan annesinin boyuna yetişti. Görenler 'babasının kopyası' demeden edemedi. İşte Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızı Su Atacan...

Giriş Tarihi: 22.01.2022 16:23 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022 16:24
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Pınar Altuğ’un kızı Su boyuna yetişti! Son hali olay oldu

Kariyerine mankenlik yaparak başlamasının ardından oyunculuk ve sunuculu da yapan Pınar Altuğ Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle gönüllere taht kurdu.

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Pınar Altuğ’un kızı Su boyuna yetişti! Son hali olay oldu

Kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Altuğ, 2008 yılında kendisinden yaşça küçük oyuncu Yağmur Atacan ile hayatını birleştirerek magazin dünyasının en çok konuşulan evliliklerinden birine imza attı.

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Pınar Altuğ’un kızı Su boyuna yetişti! Son hali olay oldu

Özel hayatıyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Altuğ, son olarak kızı Su ile gündem oldu. Kameralardan uzakta büyüyen Su Atacan'ı görenler 'babasının kopyası' demeden edemedi.

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Pınar Altuğ’un kızı Su boyuna yetişti! Son hali olay oldu

İşte Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızı Su...

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Pınar Altuğ’un kızı Su boyuna yetişti! Son hali olay oldu

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