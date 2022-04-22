Pınar Altuğ’un kızı boyuna yetişti! Su Atacan babası Yağmur Atacan’ın kopyası oldu

Modellikle başladığı hayatına oyuncu ve sunucu olarak devam eden Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazındı. 2008 yılında Yağmur Atacan'la nikah masasına oturan Altuğ sanat dünyasının en çok konuşulan evliliklerinden birine imza attı. Çiftin kızı Su ise sosyal medyaya damgasını vurdu. Kameralardan uzakta büyüyen Su Atacan'ı görenler 'babasının kopyası' demeden edemedi. İşte Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızı Su Atacan...