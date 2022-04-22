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Pınar Altuğ’un kızı boyuna yetişti! Su Atacan babası Yağmur Atacan’ın kopyası oldu

Modellikle başladığı hayatına oyuncu ve sunucu olarak devam eden Pınar Altuğ, Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazındı. 2008 yılında Yağmur Atacan'la nikah masasına oturan Altuğ sanat dünyasının en çok konuşulan evliliklerinden birine imza attı. Çiftin kızı Su ise sosyal medyaya damgasını vurdu. Kameralardan uzakta büyüyen Su Atacan'ı görenler 'babasının kopyası' demeden edemedi. İşte Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızı Su Atacan...

Giriş Tarihi: 22.04.2022 14:37
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Pınar Altuğ’un kızı boyuna yetişti! Su Atacan babası Yağmur Atacan’ın kopyası oldu

Oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Pınar Altuğ’un kızı boyuna yetişti! Su Atacan babası Yağmur Atacan’ın kopyası oldu

Ekranın en sevilen isimlerinden olan Altuğ, 2008 yılında kendisinden yaşça küçük olan Yağmur Atacan ile nikah masasına oturdu.

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Pınar Altuğ’un kızı boyuna yetişti! Su Atacan babası Yağmur Atacan’ın kopyası oldu

Sanat dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızı Su ise gündeme oturdu.

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Pınar Altuğ’un kızı boyuna yetişti! Su Atacan babası Yağmur Atacan’ın kopyası oldu

Kameralardan uzakta büyüyen Su Atacan'ı görenler 'babasının kopyası' demeden edemedi.

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Pınar Altuğ’un kızı boyuna yetişti! Su Atacan babası Yağmur Atacan’ın kopyası oldu

İşte Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızı Su...