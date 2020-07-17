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Pınar Altuğ'un fotoğrafına kayınvalidesinden olay yorum! Sosyal medyayı salladı

Sosyal medyada takipçilerine verdiği yanıtlarla gündemden düşmeyen başarılı oyuncu Pınar Altuğ, paylaşımlarına ara verdi ve birçok ünlü isim gibi soluğu tatilde aldı. Oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabı üzerinden bir TBT yaptı ve ailesiyle birlikte olduğu 2015 yılına ait bir kareyi paylaştı. Yaptığı paylaşımına çok sayıda yorum alan Pınar Altuğ'a bir yorum da eşi Yağmur Atacan'ın annesi Nurdan Beykont'tan bir yorum geldi.

Giriş Tarihi: 17.07.2020 18:06 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 18:08
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Pınar Altuğ'un fotoğrafına kayınvalidesinden olay yorum! Sosyal medyayı salladı

Son zamanlarda sosyal medyada aktifliğiyle, takipçilerine verdiği yanıtlarla gündemden düşmeyen başarılı oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medyadan yayımladığı videolarına ara verdi ve birçok ünlü isim gibi soluğu tatilde aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Pınar Altuğ'un fotoğrafına kayınvalidesinden olay yorum! Sosyal medyayı salladı

Oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabı üzerinden bir TBT yaptı ve ailesiyle birlikte olduğu 2015 yılına ait bir kareyi paylaştı. Yaptığı paylaşımına çok sayıda yorum alan Pınar Altuğ'a bir yorum da eşi Yağmur Atacan'ın annesi Nurdan Beykont'tan bir yorum geldi.

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  • 19
Pınar Altuğ'un fotoğrafına kayınvalidesinden olay yorum! Sosyal medyayı salladı

Oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabı üzerinden bir TBT yaptı ve ailesiyle birlikte olduğu 2015 yılına ait bir kareyi paylaştı.

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  • 19
Pınar Altuğ'un fotoğrafına kayınvalidesinden olay yorum! Sosyal medyayı salladı

Yaptığı paylaşımına çok sayıda yorum alan Pınar Altuğ'a bir yorum da eşi Yağmur Atacan'ın annesi Nurdan Beykont'tan bir yorum geldi.

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Pınar Altuğ'un fotoğrafına kayınvalidesinden olay yorum! Sosyal medyayı salladı

Karantina dönemini verimli bir şekilde geçirmek adına takipçileriyle sosyal medya üzerinden etkileşime geçen Pınar Altuğ bu süreçte kızı Su ile birlikte mutfağa girdi ve verdiği yemek tarifleri ile takipçilerini mutlu etti.