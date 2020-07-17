Pınar Altuğ'un fotoğrafına kayınvalidesinden olay yorum! Sosyal medyayı salladı

Sosyal medyada takipçilerine verdiği yanıtlarla gündemden düşmeyen başarılı oyuncu Pınar Altuğ, paylaşımlarına ara verdi ve birçok ünlü isim gibi soluğu tatilde aldı. Oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabı üzerinden bir TBT yaptı ve ailesiyle birlikte olduğu 2015 yılına ait bir kareyi paylaştı. Yaptığı paylaşımına çok sayıda yorum alan Pınar Altuğ'a bir yorum da eşi Yağmur Atacan'ın annesi Nurdan Beykont'tan bir yorum geldi.