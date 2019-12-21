Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim

Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakteriyle hayran kitlesini milyonlara ulaştıran Pınar Altuğ, sosyal medyayı salladı. Dizinin final yapmasının ardından yaptığı paylaşım ve açıklamalarla adından söz ettirmeyi başaran Pınar Altuğ'un özel hayatı hayranları tarafından merak ediliyor. Dizinin şüphesiz en dikkat çeken ve hayran kitlesi en geniş karakteri Meltem'i canlandıran Pınar Altuğ'un hayranları yaptıkları araştırmada yıldız ismin eski eşini görünce gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 21.12.2019 17:10 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 17:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





