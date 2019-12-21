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Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim

Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakteriyle hayran kitlesini milyonlara ulaştıran Pınar Altuğ, sosyal medyayı salladı. Dizinin final yapmasının ardından yaptığı paylaşım ve açıklamalarla adından söz ettirmeyi başaran Pınar Altuğ'un özel hayatı hayranları tarafından merak ediliyor. Dizinin şüphesiz en dikkat çeken ve hayran kitlesi en geniş karakteri Meltem'i canlandıran Pınar Altuğ'un hayranları yaptıkları araştırmada yıldız ismin eski eşini görünce gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 21.12.2019 17:10 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 17:11
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Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan ile yaşadığı aşkı herkes biliyor. Ancak Çocuklar Duyması'nın yıldızı Pınar Altuğ'un ilk evliliğini pek bilen yok. İşte Pınar Altuğ'un eski eşi...

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Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

Melek Baykal-Zafer Ergin

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Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim

Seda Sayan-Sinan Engin

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Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim
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Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim

Muazzez Ersoy-İsmet Özhan