Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan'a romantik kutlama: Hep böyle dans edelim

Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, gerek evliliği gerek kariyeriyle Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerden biri olan Altuğ, maruz kaldığı olumsuz yorumlara verdiği cevaplarla da adından söz ettirdi. Son olarak eşi Yağmur Atacan'ın doğum gününü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutlayan Altuğ, "Hep böyle dans edelim kocam. İyi ki doğmuşsun. Seni çok seviyorum" notunu düştü.