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Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan'a romantik kutlama: Hep böyle dans edelim

Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, gerek evliliği gerek kariyeriyle Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerden biri olan Altuğ, maruz kaldığı olumsuz yorumlara verdiği cevaplarla da adından söz ettirdi. Son olarak eşi Yağmur Atacan'ın doğum gününü sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutlayan Altuğ, "Hep böyle dans edelim kocam. İyi ki doğmuşsun. Seni çok seviyorum" notunu düştü.

Giriş Tarihi: 19.05.2020 11:54 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 12:02
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Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan'a romantik kutlama: Hep böyle dans edelim

Pınar Altuğ, kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile 2008 yılında evlendi. Çiftin, bu evliliklerinden Su adında bir kızları dünyaya geldi.

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Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan'a romantik kutlama: Hep böyle dans edelim

"HEP BÖYLE DANS EDELİM KOCAM"

Sosyal medya hesabından takipçilerine verdikleri yanıtlarla gündeme gelen Altuğ, bu kez eşinin 37. yaşını, yaptığı paylaşımla kutladı.

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Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan'a romantik kutlama: Hep böyle dans edelim

Eşi Yağmur Atacan ile eğlendikleri anları sosyal medya hesabından yayınlayan Altuğ, paylaşımına "Hep böyle dans edelim kocam. İyi ki doğmuşsun. Seni çok seviyorum" notunu düştü.

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Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan'a romantik kutlama: Hep böyle dans edelim

"ONLARA UZANACAK DİLİ KOPARIRIM!"

Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı yayında, sosyal medyada aldığı olumsuz ve hakaret içerikli yorumlar hakkında samimi açıklamalar yapmıştı.

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Pınar Altuğ'dan eşi Yağmur Atacan'a romantik kutlama: Hep böyle dans edelim

Altuğ, kendisine gelen mesajlar ve verdiği cevaplara yönelik şöyle konuşmuştu: