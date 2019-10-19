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Pınar Altuğ yeni imajıyla olay yarattı!
Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ uzunca bir süre bu karakterle ekranlarda boy gösterdi. Çocuklar Duymasın'ın sona ermesiyle birlikte şu günlerde ekranlarda gözükmeyen Pınar Altuğ, kendini unutturmadı. Sosyal medyayı bir hayli aktif kullanan güzel oyuncu Pınar Altuğ'un attığı her adım takipçileri tarafından merakla takip ediliyor. Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan Altuğ'un imajı sevenlerini oldukça şaşırttı. İşte Pınar Altuğ'un olay yaratan yeni imajı...
Giriş Tarihi: 19.10.2019 03:29 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 03:30
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