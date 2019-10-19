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Pınar Altuğ yeni imajıyla olay yarattı!

Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ uzunca bir süre bu karakterle ekranlarda boy gösterdi. Çocuklar Duymasın'ın sona ermesiyle birlikte şu günlerde ekranlarda gözükmeyen Pınar Altuğ, kendini unutturmadı. Sosyal medyayı bir hayli aktif kullanan güzel oyuncu Pınar Altuğ'un attığı her adım takipçileri tarafından merakla takip ediliyor. Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan Altuğ'un imajı sevenlerini oldukça şaşırttı. İşte Pınar Altuğ'un olay yaratan yeni imajı...

Giriş Tarihi: 19.10.2019 03:29 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 03:30
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Pınar Altuğ yeni imajıyla olay yarattı!

Pınar Altuğ'un yeni imajı kimi takipçileri tarafından çok beğenilirken bir diğer görüşteki takipçileri bu halini hiç beğenmedi. Pınar Altuğ sosyal medya paylaşımına "Değişiklik iyidir, midir?" yorumunu eklemeyi de unutmadı.

İşte başta Pınar Altuğ'un yeni imajı ve değişimi olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

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Pınar Altuğ yeni imajıyla olay yarattı!

Avni Yalçın

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Pınar Altuğ yeni imajıyla olay yarattı!

Itır Esen

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Pınar Altuğ yeni imajıyla olay yarattı!

Kartal Tibet

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Pınar Altuğ yeni imajıyla olay yarattı!

Vildan Atasever