Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı arasındaki gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Pınar Altuğ...

Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızları Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı, hayranlarının haklarındaki gerçeği öğrenmesi üzerine sosyal medyada gündem oldu. İlk olarak 18 yıl önce çift olarak seyircinin karşısına geçen Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı hayranları tarafından araştırılıyor. Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı, aralarındaki boy farkı sosyal medyaya bomba gibi düştü. Birçok ünlü lüks hayatları ile gündeme gelirken Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı aralarındaki boy farkı ile gündeme geldi. İşte birbirinden ünlü kişilerin gerçek boyları..