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Haberler Galeri Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı arasındaki gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Pınar Altuğ...

Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı arasındaki gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Pınar Altuğ...

Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızları Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı, hayranlarının haklarındaki gerçeği öğrenmesi üzerine sosyal medyada gündem oldu. İlk olarak 18 yıl önce çift olarak seyircinin karşısına geçen Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı hayranları tarafından araştırılıyor. Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı, aralarındaki boy farkı sosyal medyaya bomba gibi düştü. Birçok ünlü lüks hayatları ile gündeme gelirken Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı aralarındaki boy farkı ile gündeme geldi. İşte birbirinden ünlü kişilerin gerçek boyları..

Giriş Tarihi: 16.07.2020 02:26 Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 02:29
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Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı arasındaki gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Pınar Altuğ...

Çocuklar Duymasın dizisi bir döneme damga vuran dizilerden bir tanesi. Çocuklar Duymasın'ın başrollerini paylaşan Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı oyunculukları ile büyük ilgi ve beğeni toplamıştı.

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Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı arasındaki gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Pınar Altuğ...

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı'nın boyları internet ortamında en çok aratılan ve merak edilen konu oldu. İşte Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı ve diğer ünlü isimlerin boyları...

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Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı arasındaki gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Pınar Altuğ...

EBRU ŞAHİN - 170 cm

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Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı arasındaki gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Pınar Altuğ...

NESLİHAN ATAGÜL - 168 CM

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Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı arasındaki gerçek yıllar sonra ortaya çıktı! Pınar Altuğ...

MİNE TUGAY - 170 CM