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Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı arasındaki gerçek yıllar sonra ortaya çıktı

İkili arasındaki büyük fark ortaya çıktı... Çocuklar Duymasın adlı dizinin yıldızları Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. İlk olarak 17 yıl önce çift olarak seyircinin karşısına geçen Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı hayranları tarafından araştırılıyor. Yağmur Atacan'ın eşi Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı arasında büyük şok. Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ ile Haluk'u Tamer Karadağlı, dizide canlandırdıkları karakterlerle Türkiye'de en çok sevilen oyuncuların başında geliyor. Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı, aralarındaki boy farkı sosyal medyaya bomba gibi düştü. Birçok ünlü lüks hayatları ile gündeme gelirken Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı aralarındaki boy farkı ile gündeme geldi. İşte birbirinden ünlü kişilerin gerçek boyları...

Giriş Tarihi: 23.01.2020 08:43 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020 08:49
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Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı arasındaki gerçek yıllar sonra ortaya çıktı

Çocuklar Duymasın dizisi bir döneme damga vuran dizilerden bir tanesi. Çocuklar Duymasın'ın başrollerini paylaşan Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı oyunculukları ile büyük ilgi ve beğeni toplamıştı.

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Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı arasındaki gerçek yıllar sonra ortaya çıktı

Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı'nın boyları internet ortamında en çok aratılan ve merak edilen konu oldu. İşte Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı ve diğer ünlü isimlerin boyları...

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Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı arasındaki gerçek yıllar sonra ortaya çıktı

EBRU ŞAHİN - 170 CM

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Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı arasındaki gerçek yıllar sonra ortaya çıktı

NESLİHAN ATAGÜL - 168 CM

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Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı arasındaki gerçek yıllar sonra ortaya çıktı

MİNE TUGAY - 170 CM