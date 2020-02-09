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Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı arasındaki büyük gerçek ortaya çıktı! Meğer Pınar Altuğ...

İkili arasındaki büyük fark ortaya çıktı... Çocuklar Duymasın adlı dizinin yıldızları Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. İlk olarak 17 yıl önce çift olarak seyircinin karşısına geçen Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı hayranları tarafından araştırılıyor. Yağmur Atacan'ın eşi Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı arasında büyük şok. Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ ile Haluk'u Tamer Karadağlı, dizide canlandırdıkları karakterlerle Türkiye'de en çok sevilen oyuncuların başında geliyor. Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı, aralarındaki boy farkı sosyal medyaya bomba gibi düştü. Birçok ünlü lüks hayatları ile gündeme gelirken Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı aralarındaki boy farkı ile gündeme geldi. İşte birbirinden ünlü kişilerin gerçek boyları...

Giriş Tarihi: 09.02.2020 19:27
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Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı arasındaki büyük gerçek ortaya çıktı! Meğer Pınar Altuğ...
Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı arasındaki büyük gerçek ortaya çıktı! Meğer Pınar Altuğ...

Çocuklar Duymasın dizisinde 'Meltem' karakterine hayat veren Pınar Altuğ ile 'Haluk' rolüyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı arasındaki boy farkı duyanları şaşırttı.

İşte Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı ve diğer ünlülerin boyları...


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Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı arasındaki büyük gerçek ortaya çıktı! Meğer Pınar Altuğ...
Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı arasındaki büyük gerçek ortaya çıktı! Meğer Pınar Altuğ...

NESLİHAN ATAGÜL - 168 CM

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Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı arasındaki büyük gerçek ortaya çıktı! Meğer Pınar Altuğ...
Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı arasındaki büyük gerçek ortaya çıktı! Meğer Pınar Altuğ...

KADİR DOĞULU - 178 CM

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Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı arasındaki büyük gerçek ortaya çıktı! Meğer Pınar Altuğ...
Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı arasındaki büyük gerçek ortaya çıktı! Meğer Pınar Altuğ...

EMRE AYDIN - 170 CM

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Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı arasındaki büyük gerçek ortaya çıktı! Meğer Pınar Altuğ...
Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı arasındaki büyük gerçek ortaya çıktı! Meğer Pınar Altuğ...

ENGİN ALTAN DÜZYATAN - 185 CM