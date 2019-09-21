Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı arasındaki büyük gerçek! Meğer Pınar Altuğ...

Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızları Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasındaki büyük fark ortaya çıktı. Çocuklar Duymasın adlı dizinin yıldızları Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. İlk olarak 17 yıl önce çift olarak seyircinin karşısına geçen Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı hakkında merak edilenler hayranları tarafından araştırılıyor. Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ ile Haluk'u Tamer Karadağlı, dizide canlandırdıkları karakterlerle Türkiye'de en çok sevilen oyuncuların başında geliyor. Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı, aralarındaki boy farkı sosyal medyaya bomba gibi düştü. Birçok ünlü lüks hayatları ile gündeme gelirken Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı aralarındaki boy farkı ile gündeme geldi. İşte birbirinden ünlü kişilerin gerçek boyları...

Giriş Tarihi: 21.09.2019 07:00 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 07:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





