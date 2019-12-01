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Pınar Altuğ ve kızının fotoğrafı magazin dünyasında gündem oldu! Pınar Altuğ...

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan Pınar Altuğ ve kızı Su hafta sonunu seramik yaparak geçirdi. Hafta sonunda da kızı Su ile gezen Pınar Altuğ, yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Kızının üzerine titreyen Pınar Altuğ, sık sık birlikte aktivitelere katılıyor. Pınar Altuğ ve kızı Su son olarak Cumartesi günü birlikte seramik yaptı. Pınar Altuğ'un kızı Su ile olan paylaşımları sonrası ünlülerin çocukları merak konusu oldu. İşte ünlülerin merak edilen çocukları...

Giriş Tarihi: 01.12.2019 11:55 Güncelleme Tarihi: 01.12.2019 11:56
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Pınar Altuğ ve kızının fotoğrafı magazin dünyasında gündem oldu! Pınar Altuğ...

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan Pınar Altuğ ve kızı Su hafta sonunu seramik yaparak geçirdi. Hafta sonunda da kızı Su ile gezen Pınar Altuğ, yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Kızının üzerine titreyen Pınar Altuğ, sık sık birlikte aktivitelere katılıyor. Pınar Altuğ ve kızı Su son olarak Cumartesi günü birlikte seramik yaptı.

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Pınar Altuğ ve kızının fotoğrafı magazin dünyasında gündem oldu! Pınar Altuğ...

Pınar Altuğ'un kızı Su ile olan paylaşımları sonrası ünlülerin çocukları merak konusu oldu. İşte ünlülerin merak edilen çocukları...

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Pınar Altuğ ve kızının fotoğrafı magazin dünyasında gündem oldu! Pınar Altuğ...

Magazin dünyasının yakından takip ettiği çiftlerden Pelin Akil ve Anıl Altan ikizleriyle sosyal medyayı salladı. Resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Pelin Akil'in ikizleriyle olan fotoğrafları büyük ilgi gördü.

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Pınar Altuğ ve kızının fotoğrafı magazin dünyasında gündem oldu! Pınar Altuğ...

İşte Pelin Akil ve ünlülerin çocukları...

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Pınar Altuğ ve kızının fotoğrafı magazin dünyasında gündem oldu! Pınar Altuğ...

Pelin Akil'in eşi Anıl Altan ve ikizleri..