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Pınar Altuğ ve kızı Su sosyal medyayı fotoğraflarıyla salladı! İşte Pınar Altuğ'un küçük kızı Su

Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i Pınar Altuğ, kızı Su ile katıldığı aktiviteleri sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor. Ünlü oyuncunun sevenleri televizyon ya da internet ayırmaksızın kendisini takip etmeye devam ediyor. Kızı Su ile vakit geçirirken paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyada dikkat çeken Pınar Altuğ, yine gündeme oturdu. İşte Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ'un kızı ile olan paylaşımları.

Giriş Tarihi: 02.09.2020 01:17 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 01:18
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Pınar Altuğ ve kızı Su sosyal medyayı fotoğraflarıyla salladı! İşte Pınar Altuğ'un küçük kızı Su

Sosyal medyanın beğenilerek takip edilen ünlü isimlerinden bir de Pınar Altuğ. Kariyerine mankenlik yaparak başlayan sonrasında oyunculuk ve sunuculukta yapan Pınar Altuğ Çocuklar Duymasın dizisinin Meltem'i olarak izleyicisinin beğenisini kazandı. Özel hayatıyla dikkatleri üzerine çeken Pınar Altuğ'un kızı Su, herkesi şaşkına çevirdi. İşte ünlülerin merak edilen çocukları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Pınar Altuğ ve kızı Su sosyal medyayı fotoğraflarıyla salladı! İşte Pınar Altuğ'un küçük kızı Su

Televizyonu bırakarak kendini Afrika'daki yoksullara yardım etmeye adayan Gamze Özçelik, adeta yepyeni bir hayat yaşıyor. Gamze Özçelik ve oğlu Murathan'ın fotoğrafları sevenlerini şaşırttı. Murathan'ın magazinden uzak büyümesini isteyen Gamze Özçelik, herkesi şoke etti.

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Pınar Altuğ ve kızı Su sosyal medyayı fotoğraflarıyla salladı! İşte Pınar Altuğ'un küçük kızı Su

Gamze Özçelik Türkiye'nin iyilik elçisi olarak Afrika'da yardımlarına devam ederken, oğlu Murathan'la ilgilenmeyi de ihmal etmiyor. Sevilen oyuncu Gamze Özçelik'in oğlu Murathan'ın büyüdüğünü açıkça gözler önüne seren fotoğrafları herkesin dikkatini çekti.

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Pınar Altuğ ve kızı Su sosyal medyayı fotoğraflarıyla salladı! İşte Pınar Altuğ'un küçük kızı Su

Eşi Uğur Pektaş ile yeniden barışan Gamze Özçelik'in oğlu Murathan'la olan pozları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Pınar Altuğ ve kızı Su sosyal medyayı fotoğraflarıyla salladı! İşte Pınar Altuğ'un küçük kızı Su

İşte Gamze Özçelik ve ünlülerin çocukları...