Pınar Altuğ ve kızı Su fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı! İşte Pınar Altuğ'un küçük kızı

Çocuklar Duymasın oyuncusu Pınar Altuğ, kızı Su ile katıldığı aktiviteleri sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor. Ünlü oyuncunun sevenleri televizyon ya da internet ayırmaksızın kendisini takip etmeye devam ediyor. Kızı Su ile vakit geçirirken paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyada dikkat çeken Pınar Altuğ, yine gündeme oturdu. İşte Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ'un kızı ile olan paylaşımları.