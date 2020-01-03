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Pınar Altuğ ve kızı Su fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı! İşte Pınar Altuğ'un küçük kızı

Çocuklar Duymasın oyuncusu Pınar Altuğ, kızı Su ile katıldığı aktiviteleri sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor. Ünlü oyuncunun sevenleri televizyon ya da internet ayırmaksızın kendisini takip etmeye devam ediyor. Kızı Su ile vakit geçirirken paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyada dikkat çeken Pınar Altuğ, yine gündeme oturdu. İşte Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ'un kızı ile olan paylaşımları.

Giriş Tarihi: 03.01.2020 22:37 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020 22:39
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Pınar Altuğ ve kızı Su fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı! İşte Pınar Altuğ'un küçük kızı

Çocuklar Duymasın'a Meltem karakteriyle damga vuran Pınar Altuğ, son günlerin en çok konuşulan ismi oldu. Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızı Pınar Altuğ, kızı ile eşinin fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Pınar Altuğ ve kızı Su fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı! İşte Pınar Altuğ'un küçük kızı

Pınar Altuğ ve kızı Su

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Pınar Altuğ ve kızı Su fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı! İşte Pınar Altuğ'un küçük kızı
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Pınar Altuğ ve kızı Su fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı! İşte Pınar Altuğ'un küçük kızı
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Pınar Altuğ ve kızı Su fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı! İşte Pınar Altuğ'un küçük kızı