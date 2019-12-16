Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'ın fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Naz Elmas'ın düğününe eşi Yağmur Atacan ile birlikte katılan Pınar Altuğ, yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın birlikte olan fotoğrafı, sevenleri tarafından "aralarındaki boy farkı ne kadar?" sorusunun sorulmasına neden oldu. Peki Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan arasındaki boy farkı ne kadar? İşte Pınar Altuğ Yağmur Atacan çifti ile birlikte ünlülerin boyları.