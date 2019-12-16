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Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'ın fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Naz Elmas'ın düğününe eşi Yağmur Atacan ile birlikte katılan Pınar Altuğ, yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın birlikte olan fotoğrafı, sevenleri tarafından "aralarındaki boy farkı ne kadar?" sorusunun sorulmasına neden oldu. Peki Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan arasındaki boy farkı ne kadar? İşte Pınar Altuğ Yağmur Atacan çifti ile birlikte ünlülerin boyları.

Giriş Tarihi: 16.12.2019 13:13 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019 13:22
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Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'ın fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, magazin dünyasının yakından takip ettiği ender çiftlerden. Hiç şüphesiz sevenleri de Atacan çiftinin özel hayatını gerek sosyal medyadan gerek magazin basınından takip ediyor. Pınar Altuğ'un sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda dikkatleri üzerlerine çekmesine neden oldu.

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Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'ın fotoğrafları sosyal medyayı salladı

İşte Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan ile Naz Elmas'ın düğününden paylaştığı kare.

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Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'ın fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Söz konusu fotoğraf sonrası ikilinin arasındaki boy farkı merak edildi. İşte ünlülerin boyları...

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Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'ın fotoğrafları sosyal medyayı salladı

UĞUR GÜNEŞ – 181 CM

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Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'ın fotoğrafları sosyal medyayı salladı

KIVANÇ TATLITUĞ - 187 CM